【騰訊700】騰訊雲所屬業務部門 傳以減虧代替收入增長為業務指標

內媒報道，騰訊（00700）旗下騰訊雲與智慧產業事業群（CSIG）自今年起不再強調收入目標，騰訊對其主要考核方式也改為以減虧為導向的利潤指標。CSIG主要涵蓋騰訊多個企業服務相關的業務，包括騰訊雲、騰訊會議、智慧零售、智慧交通等。報道指，今年上半年騰訊高級執行副總裁,CSIG負責人湯道生在一次內部會上提到行業競爭。報道引述一名與會人士透露，競爭對手為了做大收入搶佔市場份額，還不惜大包大攬做項目總集，同時讓產品大幅降價，甚至虧本搶單。消息指湯道生認為要積極應對，更要有所為有所不為。

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報道指出，早年各大雲廠商為快速搶佔市場而承接不少「大包大攬」的集成類項目，雖然每單價格高達數千萬以至億元，但項目流程繁多複雜且高度依賴人力，毛利率普遍只有10％左右，且團隊只等於「承包商」的角色，積累不到核心能力。去年CSIG在內部提出，要放棄總包集成類的業務，改為售賣自研產品，提升毛利率，即是向「自研產品＋訂閱收入」轉型，由騰訊自己研發產品，後續的集成、交付由合作夥伴完成，目標到2025年自研產品收入與訂閱型收入在總收入中的佔比達到80％以上。

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