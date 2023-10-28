南豐作坊與 H&M Foundation 於香港舉辦「創新推進計劃」 將全球變革大獎得獎者與亞洲時裝業策略樞紐連繫起來

南豐作坊是H&M Foundation 全球變革大獎（Global Change Award，GCA）核心合作夥伴，近日為今年得獎者舉辦了「創新推進計劃 – 香港篇」 。 作為 GCA 「創新推進計劃」(Impact Accelerator Program) 的一部分，得獎者將在香港、斯德哥爾摩和紐約三個城市各自開展為期一周的活動，為他們提供早期創新發展所需的配套、生態圈聯繫和資源，以盡快拓展其創意理念。

H&M Foundation 全球變革大獎已創立近十年，旨在尋找、支持和推廣紡織相關的顛覆性創意概念，這些概念需為業界帶來革新及正面效益以保護地球。 自 2019 年以來，南豐作坊一直與 H&M Foundation 全球變革大獎合作，為得獎者提供多方面的支援。



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每年，十位全球變革大獎得獎者均會獲邀參加為期一年的「創新推進計劃」。該計劃專門為支持得獎者研發和擴大其創新影響力而量身定制，並由 H&M Foundation 以及創新推進合作夥伴南豐作坊、Accenture 和 KTH 瑞典皇家理工學院提供指導和支援。

南豐作坊於10月16日至20日把 H&M Foundation 全球變革大獎 「創新推進計劃」帶到香港，旨在透過專門策劃的活動為得獎者提供學習、聯繫和開拓亞洲市場的機會，當中包括參觀生產廠房和研究設施、以及與行業專家就投資及資金籌備等方面進行工作坊及研討會等。

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「創新推進計劃 – 香港篇」活動是與 H&M 基金會和其他創新推進合作夥伴共同設計，旨在展示香港和亞洲地區從研發、生產、製造及商業生態系統，整個時裝產業的完善發展。為了加深得獎者對亞洲市場這個獨特商業格局的了解，南豐作坊更舉辦了專門為其量身定制的投資工作坊、品牌創建和媒體認識工作坊，以及與各個品牌和初創生態圈的交流環節，讓他們能夠為日後在亞洲市場進行規劃和發展作好準備。

此外，得獎者還受邀參觀了南豐作坊的原型製作空間、香港紡織及成衣研發中心 (HKRITA) 的研發設施以及大灣區的製造商廠房。

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記者：張以正