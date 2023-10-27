Meta旗下社交平台助中小企創業者創業 靠數據拓客源升銷量

Meta旗下社交平台包括Facebook、Instagram、Messenger及WhatsApp已為為大眾生活不可或缺的社交工具，目前全球每月活躍用戶高達38.8億，當中更有超過2億位商家充分利用這些平台來發展業務。在香港也有不少中小企及創作者透過Meta 旗下社交平台成功從網絡世界走進大眾的現實生活，開創屬於自己的事業。

Vika Stop Motion Studio創辦人Vika Cheng於大學畢業後在Instagram上建立了vikacheng.art，並以定格動畫內容製成Reels，成功獲得與不同大型企業合作的機會，建立起自家品牌。Vika憶述一段朝早上班、晚上製作動畫的日子，雖然有點兒吃力，但過得十分充實。定格動畫是由多張照片組合而成的動畫，製作過程中需要花費藝術家大量時間及耐性。Vika要費盡心神製作紙藝，部分人物五官部件比指甲還要精細，需要不斷微調角度及動作。製作時間方面，拍攝大量具連貫性的照片需時可達數十小時，方能剪輯成10至15秒的定格動畫。Vika表示，製作完成後會選擇以Reels形式發佈到Instagram，因為Reels與Stop Motion的相融程度十分高。



【iM人物專訪】興業證券張憶東 港股反彈一觸即發 恒指年底前或挑戰21000點

使用Instagram宣傳自家藝術創作一段時間，Vika認為要提升帳戶的曝光率，除了內容要吸引眼球、符合受眾口味，Reels的長度亦要控制得宜。發佈時間方面，Vika分享其觀察所得的最佳發佈時間為平日下午6時左右，配合不少上班族下班後乘車「碌IG」的習慣，Reels的觸及率表現自然理想。

【延伸閱讀】大行報告：7月壽險保費收入強勁 首選中國太保 潛在升幅67%，請按【見下頁】

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

此外，香港本土輕奢珠寶品牌Moni HK Jewellery從網店起家，再發展實體店舖，卻因成本增加毅然決定重新專注網上市場。訂立好營銷渠道，加上充分應用Meta旗下社交平台，Moni HK Jewellery於香港發展相當不俗，近年更開始積極開拓海外市場。創辦人Iris坦言經營實體店是品牌曾面對的最大挑戰，因為營運模式與網店截然不同，店舖裝修、倉存運輸及人力資源等開支大增，利潤卻未見明顯增長，於是在實體店營運一年半後，決定將業務重心重回網上平台。Iris使用Facebook和Instagram推廣業務，除定期發佈首飾資訊，更積極投放廣告，透過精確的廣告目標設定功能，讓潛在客戶看到相關內容，擴大品牌知名度及曝光率，同時透過Meta數據分析廣告成效，以製作更多具吸引力的廣告，開拓客源及提升銷量。

【同場加映】溫股知新：五雷轟頂挫恒指 失守萬七續爭持

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com】

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機

記者：張以正