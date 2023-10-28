【阿里巴巴9988】雙11全球狂歡節掀序幕 淘寶天貓預售首1小時成交額同比增逾200%的品牌超1300個

2023年雙11全球狂歡節展開序幕，阿里巴巴(09988)旗下多個生態業務舉辦一系列雙11活動，透過便捷的網購體驗、多元的商家支持工具、創新的AI技術等，滿足消費者、商家及品牌在不同領域不斷變化的需求。資料顯示，今年淘寶天貓首輪預售開始1小時內（10月24日晚上8時至9時），成交額同比增長超過200%的品牌達1,300多個；成交額同比超過500%的品牌有近700個。斐樂（FILA）、嬌蘭（Guerlain）、蘭蔻（Lancôme）、歐萊雅（L’Oréal）、耐克（Nike）及珀萊雅（PROYA）等品牌成交額實現破億元人民幣。此外，今年雙11，淘寶直播的店播開播數和觀看數，同比都有兩位數以上高增長。過去一年，淘寶直播間為品牌引導沉澱的新會員超過1.2億，人均複購超過20次。





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配合雙11啟動，天貓淘寶海外針對港澳台新馬5個亞洲重點市場投入數億元人民幣，推出跨境服務新品牌「淘寶PLUS」加強滿額包郵及包退服務，進一步提升消費者體驗。通過淘寶PLUS，5個亞洲重點市場的滿額包郵服務增加大量品類，覆蓋的品種數目較原來增加超過50%。

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另一方面，今年雙11期間，菜鳥聯手天貓淘寶海外，在港澳台新馬5個亞洲重點市場升級跨境物流服務。其中，菜鳥對天貓淘寶海外的雙11消費者承諾港澳集運隔日達，新加坡及馬來西亞集運5日達時效。為確保雙11物流時效，菜鳥將臨時擴容超過5萬平方米的集運倉和分撥中心、新增近千組中港幹線車次和數千名倉庫臨時員工，全力應對大促峰值。

與此同時，2023飛豬雙11於10月24日晚上8時正式開售，開售第13分鐘，飛豬平台活動商品成交額突破10億元人民幣，大幅超越2022年開售首日全天。

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記者：張以正