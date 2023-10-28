興業證券張憶東：人民幣中綫看升 年內兌美元回到7.1問題不大

當前美國10年期國債近5厘水平，有「冠軍分析師」之稱的興業證券全球首席策略分析師張憶東認為有望已接近見頂邊緣甚至年內將出現回落，他預期到年底或回到4厘左右。而隨着美債回落，亦有助推升人民幣滙率反彈。他認為現在有些人擔心人民幣兌美元會到7.5，更悲觀的覺得會去到8，但在他看來，應該能穩住7.3的水平，看中綫的話，現在到明年上半年，震盪上升的機會更大，人民幣有望上升，「我更樂觀一點，相信年內人民幣兌美元能回到7，就算不到7，到7.05、7.1問題也不大，因為方向更重要，我認為人民幣滙率在明年上半年回到6.8，甚至6.7的概率也比較大，這情況下，8、9月份外資或瘋狂流出中國資產，有時候人的預期往往是反向指標，現在大家都很悲觀，對中國資產很悲觀，對中國經濟很悲觀，對人民幣滙率很悲觀，我覺得反而這個時候要放眼去觀察衡量，至少我們說看未來幾個月，我們對中國資產是有信心。」

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張憶東表示，人民幣滙率是過去3星期相對強，特別是過去兩星期隨着美國國債長債利率飈升，美元走勢非常強勁，所以無論是日圓、歐元或其他新興市場國家的貨幣也在快速調整，相對而言，人民幣滙率並不弱，而且人民幣兌一攬子滙率，除了美元以外的一攬子滙率是略有上升，從9月央行提出防止滙率大起伏，並開始採用一些強而有力穩住滙率的措施，「我們有理由相信，人民幣滙率能在7.3附近企穩。」

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記者：張以正