【新股IPO】中和農信擬明年來港上市集資最多5億美元 螞蟻集團為第二大股東

引述外電報道，中和農信正計劃來港上市，並已委聘中金公司及瑞銀集團協助，預計最快明年上市，集資3億至5億美元。資料顯示，中和農信專注於服務農村小微客群，旨在透過提供金融、生產、生活與公益援助等服務，幫助目標客戶跨越城鄉、貧富、性別與數位等發展鴻溝，推動農業農村現代化及鄉村振興與共同富裕。





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此外，螞蟻集團旗下螞蟻金服於2016年底投資中和農信，成為繼中國扶貧基金會後的第二大股東，而其他股東亦包括國際金融公司(IFC)及紅杉資本。

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記者：張以正