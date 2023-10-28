【本港樓市】年內再跌空間很小 曾淵滄：地產商賣樓仍有賺

2023年餘下不足3個月，預期年內樓價還有多少下跌空間，曾淵滄表示再跌的空間也很小，因為大家都預計明年要減息，明年減息現在還去賣樓，這就是世上最愚蠢的行為，所以現在會賣樓的一定是沒有能力供樓的人，「被迫賣層樓的人是少數，慢慢就沒有了，因為大家預計明年要減息，就算明年不減息，再加息的機會最多也是加一次，美國聯儲局也說最多就是加一次0.25厘，目前來講，這比例愈來愈小，本來是2厘，加0.25厘，就是12.5%增加，但5厘加0.25厘個比例就小很多，約5%，所以相比之下，再加息的壓力就小一些，樓價我看都跌不下去。」他認為如果是自住的話，就要好好把握這數個月的上車機會，「對於那些首置不用交稅的人來說，現在都是買樓的好時機，因為現在你不買樓，若突然一天特區政府說要撤辣，樓價就會立即升，到時就買不及了，這些政策的變化都是我們無辦法估計何時會做，政府可隨時宣布撤辣。」

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至於為甚麼在此市況下，發展商仍繼續賣樓，曾淵滄解釋，由於香港地產商大部分都是上市公司，他們要面對股東，不可以不賣樓，否則就會影響業績表現，情況嚴重股價不知要跌多少，所以他們都是要對股東交代，無論如何都要賣樓，加上發展商雖然減價，但他們當年買地的價錢依然是低過現在的樓價，減價還是有得賺，只是賺少一點，「目前樓價並不像2003年發展商要蝕本賣樓，不至於要虧本，現在樓價跟最高峰時比跌逾10%，而他們的土地是6、7年前，甚至10年前拿回來的，所以他們的地價很低，不會虧本，賺少一點他就放，他要業績，這就是地產商要低價放樓的理由。」當然，在這時勢下，政府拍地也明顯放慢腳步，曾淵滄指，政府近期放出來的土地都少了，估計是地價低就先收起來，待地價回升再放出。

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記者：張以正