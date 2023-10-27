【工商舖透視鏡】式微文具零售業的生存之道

很多年輕的讀者可能不知道，原來早期中環有不少文具店，因為區內寫字樓活躍，對文儀用品有一定的需求，而且當時仍未有網上訂購及送貨等服務。現在因網上銷售平台增加，文具精品等零售行業已日漸式微，更有文具用品的品牌以破產收場。不過，如果能夠把握用戶顧客群及低租金的舖位，文具精品店仍有其生存之道。

在2020年創立的「文具佬」出售文具精品及生活百貨，以廉價而款式多樣作招徠，在疫情期間「執平貨」以划算的租金租舖設分店，例如去年11月以9萬元月租，租用總面積約2,200平方呎的元朗新康街地舖連閣樓。受惠於下調的店舖租金，「文具佬」已發展成全港有15間分店的連鎖店。在今年的8月、9月及10月，連續3個月在上環、金鐘及中環開設門市。

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除了租金相宜成為其得以成功擴展的原因，還有很重要的一點是門市的選址均在用家集中的地方。從過去九龍新界的門市，如九龍灣其士商業中心地舖、火炭利達工業中心地舖等，及至最新的港島門市：金鐘廊商場舖及永安集團大廈地舖，附近同樣寫字樓林立，用家經過看到便宜又合用的文具精品，便很可能購買。再加上文具精品、生活百貨的店面裝修成本很低，進場離場也簡單容易，所以只要控制好各分店的入貨店，便有利可圖。

文具精品店本來的裝修成本已很低，若是租用商場舖位，便連冷氣等設備也毋須安裝，成本變相更低。「文具佬」去年12月就受馬鞍山「We Go Mall」邀請進駐開設旗艦店，希望借其多元商品，為商場帶來協同效應。雖然「文具佬」以廉價作招徠，但商場並非只考慮租客的品牌大小，也希望商場內有多元產品及服務。至於進駐較高級的金鐘廊，除了更多元的商舖規劃外，其實也因通關後沒有預期中興旺有關，假如市道暢旺，舖位應會租予一些更受自由行歡迎的品牌及產品。

雖然「文具佬」可以把握市場方向、相宜租金和用戶集中的舖址，但文具精品始終屬於較低端的商品，且以平價為賣點，只能薄利多銷。其經營亦必然與租金掛鉤，若租金水平上揚，便難以生存。未來能否繼續擴展便要視乎零售市道及租金反應。

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