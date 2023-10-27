【玄人‧峰語@iM網欄】「外格」更要講運氣

如果大家有研究子平八字，一定有聽過「正格」及 「外格」(又稱「偏格」或「特別格」)。簡單言之，「正格」就是我平時跟大家分析的正常算命格局，以命主出生日的天干作為其五行主體，然後看周邊的五行，那個對日主有利(用神)，那個對日主不利 (忌神)，然後再作分析。一般情況下，「正格」主要是要以日主為中心，然後取其平衡為主，過強要尅洩，過弱要生扶。

反之，「外格」跟「正格」的批算完全不同，主體亦不是再以日元五行為中心。「外格」之所以形成，主因是日元以外的五行過於集中在一邊，因為令日元主體五行出現過旺或過弱的問題，完全抵觸了八字講求平衡的元素。在一般情況下，當一個日元過旺或過弱，基本上是生存不了的，然而有些人卻例外，不但仍然生存，更重要的是本身理應面臨絕境而又活不了的人，反而可以安然活下來，而且活得更精彩，在這種情況下已超越了常規思維的批算，我們就視之為「外格」了。

「正格」與「外格」最大的分別是：前者仍是以日元為中心，但後者則不用再看日元，因為周邊的五行過旺或過弱到不能再做自己，於是就只能順從客觀氣件的旺勢或弱勢，化身順而從之。舉例言之，「正格」好比將命主比喻為一隻風箏，我們就要看風勢、地形、風箏線的強弱、持風箏者的技術…..等因素，如何去配合風箏並將之放到最高位置。然而，如果風箏在「外格」的情況下，好比客觀形勢正刮8號風球，什麼地勢、風向、放風箏人的技術根對對風箏已影響不了什麼，風箏要求存，只能剪斷線條，隨著大風到處飄揚，反而尚有一線生機，甚至乎火乘風勢可望飛得更高更遠。從以上的比喻，同是一隻風箏，在「正格」及「外格」的條件下，兩者的焦點、如何才可發揮到最好，都是大相逕庭的。

另外，如果大家再細心一點，我們不難發現「正格」的人多數是要自我用心經營，再配合既有的客觀資源，才可達到既定的目標。反之，「外格」的人反而只有遷就客觀形勢，順著而行才有作為。換言之，「外格」的命主很著重大運及流年的運氣的助力，如果適逢大運及流年不順，「外格」的命主可能沉淪得很。 因此，「正格」的批算著重格局拆解，再看大運對原局產生什麼化學作用；而「外格」重點在於客觀的強勢五行之上，如果命主的日元五行愈是不能自我，愈是要跟隨強勢的五行而活，那就是最好的了。

故此，「外格」的命主最怕就是還原，意思就是命主當忽然有了自我個性，因而不再跟隨客觀條件及形勢，那代表了打回原形，這時候往往就是破敗之時。「外格」雖然特別，但卻不代表物以罕為貴，因為「外格」只有愈純愈好，可借真正成就一個純的「外格」是非常困難的事情。

作者_奇峰簡介： 羅奇峰，理工大學市場學系一級榮譽畢業生，研習玄學十數寒暑，主修子平八字、七政四餘、六壬神數、玄空飛星、三元地理等算命風水學理。羅氏曾為雜誌《直通車》「玄來咁易」專欄之主筆，亦在各大媒體擔任客席主講嘉賓，與大眾分享玄學心得。

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