【業績｜煤炭股】中國神華第三季純利跌23%至156億人幣　受累煤炭價格下跌

▲ 中國神華第三季純利跌23%至156億人幣 受累煤炭價格下跌

中國神華 （01088） 公布第三季業績，純利按年跌23%至156.4億元（人民幣，下同），相當於每股基本盈利78.7分；收入按年跌2.2%至830.3億元。中國神華解釋，純利下跌主因受煤炭價格下行、生產成本上漲等因素影響，煤炭分部利潤下降，及受去年同期以前年度多繳所得稅抵減當期稅額影響，期內所得稅按年增長。

期内，商品煤產量按年增4.5%至8130萬噸，煤炭銷售量升15.6%至1.14億噸，當中，自產煤銷量按年升8%至8340萬噸，外購煤銷量急升42.5%至3120萬噸。

發電業務方面，季内總發電量減少2.7%至560億千瓦時，總售電量亦跌3%至525.7億千瓦時。

綜合首三季，中國神華純利525億元，按年跌16.4%，相當於每股盈利2.642元；營業收入2524.7億元，按年升0.8%。

相關文章：

【盈警】中國神華挫4% 料上半年少賺10.8%至15.5%

【恒指季檢】恒指納入4隻股份 華電紫金京東健康攜程染藍 國指納入神華剔走碧桂園

【業績｜煤炭股】神華料全年利潤逾719億人幣 增長4成

編輯：伍鍵文