【青年就業】財庫局委託數碼港推大灣區金融實習計劃　11.30前接受申請、每月津貼1.2萬

▲ 財庫局委託數碼港推大灣區金融實習計劃 11.30前接受申請、每月津貼1.2萬

數碼港宣布，獲財庫局委託推行「灣區專上學生金融科技雙向實習計劃」，為獲聘的學生提供為期2至6個月的全職金融科技企業跨境實習機會，參加計劃的學生每月可獲1.2萬元（或1.05萬元人民幣）的津貼。冬季實習計劃即日起至11月30日接受申請，首批學生最快於年底開始實習，而夏季實習計劃的詳情將於明年上半年公布。

該計劃提供超過150個實習名額，共有超過30家香港及大灣區內地城市（廣州、深圳及珠海）企業參與，包括虛擬銀行、虛擬保險公司、監管及合規科技、財富管理科技和信貸科技、支付科技類別。

值得留意的是，香港的職位接受在港就讀的內地學生，及在大灣區內地城市就讀，並持有效來港簽注的內地學生申請；大灣區內地城市的職位接受在港及大灣區內地城市就讀的香港學生申請。

數碼港指出，計劃旨在讓本港與大灣區內地城市修讀金融科技相關課程的專上學生，在金融科技企業跨境實習，及早培養其投身金融科技事業的興趣，擴大本地金融科技人才庫。

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編輯：伍鍵文