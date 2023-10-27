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【業績｜内險股】新華保險第三季轉虧逾4億人幣
股市 20:24 2023/10/27
新華保險 （01336） 公布業績，按中國會計準則計算，第三季轉虧4.4億元（人民幣，下同），相當於每股虧損14分，去年同期純利21億元；營業收入129.1元，按年跌47.6%。新華保險解釋，受新金融工具準則實施及資本市場波動的影響，上季投資收益減少。
償付能力方面，截至9月底，新華保險的核心資本達1512.1億元，比第二季末減少18.22億元；最低資本1034.9億元，減少6.7億元。核心償付能力充足率1.46倍，綜合償付能力充足率2.4倍。
首三季純利大跌16%至95億人幣
綜合首三季，新華保險純利按年減少15.5%至95.4億元，相當於每股盈利3.06元。營業收入618.6億元，按年跌18.6%，退保率為1.5%，與上年同期持平。
投資表現方面，截至9月底止9個月，年化總投資收益率2.3%，去年同期為3.7%。
期内，新華保險實現原保險保費收入1,429.1億元，按年增長40.2%；續期保費1,004.25億元，升1.5%；短期險保費33.60億元，下降12.7%。此外，銀保渠道實現總保費440.14億元，增長14.1%；團體渠道總保費23.41億元，按年持平。
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編輯：伍鍵文
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