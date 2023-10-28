【新股IPO】喜相逢2473下周一起招股 入場費3434.3元

內地汽車融資租賃服務商喜相逢集團（新上市編號:02473）將於下周一（30日）起至周四（11月2日）招股，擬發行1.03125億股新股，當中90%作國際配售，10%為本地公開發售部分，招股價介乎1.05元至1.36元，集資最多約1.4億元，以每手2,500股計，一手入場費3,434.27元；11月9日掛牌。





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集資所得，其中約71.6%用於購置車輛以增加收益；約28.4%則會用於擴充二綫、三綫及以下城市的銷售網絡，以提高市場滲透率。目前喜相逢於中國25個省市共設有77個銷售網點，為擴展至未有或較少有業務覆蓋的市場，有計劃在上市後的未來兩年，於廣西、山西、湖南、四川等地開設11家銷售網點。

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記者：張以正