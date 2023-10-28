【本港樓市】減辣樓市依然受壓 曾淵滄：除非撤辣 港樓難見高位

本港樓市交投淡靜，近期經常看到的多為蝕讓的消息，「蝕到喊」、「呎價重返10年前」……等等字眼，看得令人心寒。樓市看來短期難有起色，近期不少大行都紛紛看淡香港樓市，曾淵滄不諱言樓市同樣受加息拖累，加息令供樓負擔加重，一些人因財政出現問題突然供不起，「一兩年前供樓2厘利息，現在供樓利息要5厘、6厘，有些去到7厘，這麼高息，供樓的成本比之前多一倍，加上香港政府又很大方，替你做按揭保險，所以死就死不去，但供不到就是供不到，本來1個月要供3萬元，現在要供10萬元，怎樣供得起？此外，還有就是移民亦造成了另一批沽售壓力。」這些都是導致樓價跌的因素，所以樓價何時會回升，就要解決這些問題。



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減息顯然是解決樓市問題的一個方法，曾淵滄認為，至少能讓那些供不起樓的人喘一口氣；至於移民其實問題也不大，因為移民是一次過的，業主賣了樓就走了，況且移民的高潮已經過了，相信這因素衍生的問題明年就會解決，甚至反過來回流的人會去買樓。當然，減息能緩解問題，但問題解決了並不意味樓市就會重上高位，「除非減息減到去當年樓價的高位水平，但當年高位是零息，減息減到變零的機會，我想未來10年都不可能，因為零息一定是有一些很大件事發生，如2008年金融海嘯、2020年疫情，這些大事就會零息，我們依據美國10年國債可以看到這個迹象，美國10年國債現在大概是4.7厘，意思是美國投資者估未來10年平均值是4.7厘，那怎會有零息。」不過，近日美國10年期債已升至4.9厘。

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曾淵滄續指，想樓價升回過去這麼高的情況機會不大，「除非香港特區政府撤辣，減辣都不夠，要撤辣，完全撤了過去十幾年的辣招，因為一撤辣，兩種人會出來買樓，一個是內地來的人，一個是本地已經有樓的人，香港人很喜歡買樓收租，但要交雙重印花稅就讓那些已經有樓的人都不想買，只在觀望，如果完全撤銷，那些人就會出來買樓。」

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記者：張以正