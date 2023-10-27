▲ 【施政報告2023】聯交所建議容許以庫存方式回購、變相增集資方法 諮詢為期兩個月

政府本周發布施政報告，引用多個來自促進股票市場流動性專責小組的建議，包括提及便利上市人回購股份。港交所 （00388） 旗下聯交所最新公布諮詢文件，建議刪除有關註銷回購股份的規定，讓上市發行人可根據其註冊成立地點的法律及其組織章程文件，以庫存方式持有回購股份。聯交所諮詢為期兩個月，截止日期為2023年12月27日。

刪除有關規定後，上市發行人可更靈活地管理資本結構，可按市價在市場上再出售庫存股份，作為配售新股以外的另一種集資方法，亦可作為代價轉讓，或用於償付僱員股份計劃或轉換可換股證券。

香港註冊公司未受惠 或建議修改《公司條例》

聯交所補充，香港註冊公司因應《公司條例》條文而禁止持有庫存股份，交易所將視乎諮詢結果，與相關人士合作，進一步考慮對《公司條例》作出必要修訂，讓在香港註冊成立的發行人也可與其他發行人一樣受惠於庫存股份機制。

聯交所表示，現行規則旨在防範上市發行人在市場上反覆購回及再出售其股份從而操縱市場，也防止內幕人士利用回購和庫存股份再出售的非公開訊息來買賣股份，但目前《證券及期貨條例》對內幕交易或造市的規例，已明確針對上述行為。

聯交所強調，會以《上市規則》現時適用於發行新股相同的方式規管發行人庫存股份再出售事宜，也為了維持市場公正及減輕證券市場操縱和內幕交易的風險，回購後再出售庫存股份、再售庫存股份後再回購，都必須有30日暫止期。

另外，聯交所建議禁止在限制期內或明知交易對象為核心關連人士的情況下在聯交所進行庫存股份再出售。

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記者：麥德銘