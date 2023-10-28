有盈退休：執條「襪帶」累身家

香港人， 習慣了香港的高樓價，故此，去到外地，一聽見當地物業價格，多覺得是筍嘢，「值得投資」！

剛剛，又有加拿大老友問：「碌Sir，聽講最近大灣區處處平樓，幾十萬元就可執番間，我下月回港小遊，你陪我去睇？」唉，都不知如何回答。講兩個真實個案大家聽，皆是老友的遭遇！

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住村屋不如住酒店

一、 P 哥在香港任職大機構高層，通常返內地玩都住酒店。3 年前在順德閒逛，見到地產代理標出一間有花園魚池的村屋，只需 80 萬元人民幣。P 哥心想，筍喎，若果買入，凡周末即可返順德渡假，鳥語花香，幾爽呢，即扑鎚。

起初，「新廁所」效應，真的是個個星期返內地，不單自己，更帶埋家人老友。

不過，一星期，兩星期後，老婆大人說：「我不去了，你自己去！」然後， P 哥都覺不妥，昔日返大灣區，次次都住不同酒店，正到飛起。如今次次都住同一間村屋，兼且又要煩維修清潔。終於，愈去愈少！ 3個月前再去，成間屋發霉，陣陣臭味，你話死唔死！正牌執條襪帶累身家，不知如何收科！



託管公司人走樓空

二、M 姐為打工一族，在港有間500 平方呎的自住單位，當然沒有能力買多間樓投資。3 年前，到虎門旅行時，見到有幾百呎樓賣幾十萬元人民幣，可以供。地產代理話：「小姐，可以放 2,000 元人民幣租！」一時手痕，又買。結果？自己長駐虎門收租？當然不行！只得交託管理公司負責。

託管公司見有生意，職員態度當然專業熱誠，聲聲保證沒問題，請M 小姐放心。起初 3 個月，真真有租收滙來港。之後開始拖，拖下一個月，拖下兩個月，最終，3 個月都沒有錢到。

電話打不通，M 小姐唯有親身到虎門，託管公司人去樓空，租金全部蒸發，又是不知道點收科！結論如何？自己想！

欄名：有盈退休

撰文：曾智華（Luke Sir） 一代資深傳媒人，前電台名嘴、監製、節目發展總監、財經專欄作者等。現職退休自由人，閒時寫作，飲食旅行嘆世界，笑談豐盛人生下半場。著有《有盈退休》、《快樂退休》、《拖住老婆去旅行》、《肥碌食住遊台中》

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撰文：陳詠妍