  • 25°C
香港時間 : 20231028日 (週六) 08:14
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

股樓投資
理財智慧
名人薈萃
環球政經
iMTV＋
iMoney雜誌

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

中半山晨光大廈三房1700萬沽　長情業主大賺238倍離場

股樓投資 20:44 2023/10/27

分享：

分享：

中半山晨光大廈有長情業主沽貨離場。業主持貨54年，現賬面賺逾238倍。中原地產蔡亞當說，晨光大廈低層A室，實用面積1,300平方呎，三房一套間隔，日前以1,700萬元易手，實用呎價約13,077元。 

據了解，買家為同區業主，鍾情上址位處半山傳統豪宅地段，因屋苑放盤罕有，原計劃無論政府減辣與否，亦會購入單位，而最終政府宣布減辣，可謂額外驚喜，即加快拍板承接單位自用。 

資料顯示，原業主於1969年以7.1萬元買入單位，持貨54年，現賬面賺1,692.9萬元，物業期內升值逾238倍。 

《施政報告2023》房屋土地政策懶人包

點擊圖片放大
+7
+6

延伸閲讀【施政報告2023】三辣招稅齊減 詳情一文看清【下一頁

延伸閲讀【施政報告2023】加推兩鐵一路項目 推進北都東面新市鎮發展【下一頁

同場加映 【溫股知新】五雷轟頂挫恒指 失守萬七續爭持

溫股知新
【溫股知新】五雷轟頂挫恒指 失守萬七續爭持

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機

開啟hket App，閱讀全文

撰文 : 黃卓賢

晨光大廈 中半山 二手市場 中原地產 私人屋苑
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款