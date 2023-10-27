中半山晨光大廈三房1700萬沽　長情業主大賺238倍離場

中半山晨光大廈有長情業主沽貨離場。業主持貨54年，現賬面賺逾238倍。中原地產蔡亞當說，晨光大廈低層A室，實用面積1,300平方呎，三房一套間隔，日前以1,700萬元易手，實用呎價約13,077元。

據了解，買家為同區業主，鍾情上址位處半山傳統豪宅地段，因屋苑放盤罕有，原計劃無論政府減辣與否，亦會購入單位，而最終政府宣布減辣，可謂額外驚喜，即加快拍板承接單位自用。

資料顯示，原業主於1969年以7.1萬元買入單位，持貨54年，現賬面賺1,692.9萬元，物業期內升值逾238倍。

《施政報告2023》房屋土地政策懶人包

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