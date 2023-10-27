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【業績速報】平保首3季純利875億 跌5.6% 新業務價值升4成至335.7億

股樓投資 20:29 2023/10/27

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中國平安（02318）公布，截至9月底首九個月業績，純利875.75億元（人民幣，下同），按年下跌5.6%；營業額7,925.3億元，按年升6%。營運利潤1,124.8億元，下跌9.8%，年化營運ROE達16.7%。

截至9月底，平安個人客戶數近2.30億，客均合同數達2.99個。2023年前三季度壽險及健康險業務新業務價值335.74億元，按年大增40.9%。醫療健康養老戰略深入推進，2023年前三季度享有「+服務」權益的客戶覆蓋壽險新業務價值佔比約68%。

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平安壽險經營穩健發展，實現營運利潤849.11億元。2023年前三季度，壽險及健康險業務新業務價值335.74億元。代理人人均新業務價值同比增長94.4%，銀保渠道、社區網格及其他等渠道貢獻了平安壽險新業務價值的15.8%。

平安產險實現保險服務收入2,355.38億元，同比增長6.8%；實現歸屬於母公司股東的營運利潤99.65億元。整體承保綜合成本率同比上升1.6個百分點至99.3%，車險承保綜合成本率為97.4%，持續優於行業。

2023年前三季度，平安銀行實現淨利潤396.35億元，同比增長8.1%。截至2023年9月末，平安銀行不良貸款率1.04%，較年初下降0.01個百分點；撥備覆蓋率282.62%，風險抵補能力保持良好。平安銀行管理零售客戶資產（AUM）3.99萬億元，較年初增長11.5%；零售客戶數12,482.37萬戶，其中財富客戶136.93萬戶，較年初增長8.2%。

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記者：李兆明

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