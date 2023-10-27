【新股IPO】喜相逢2473於10月30日起招股、入場費3434元　集資逾1億元、集資淨額料約4000萬

▲ 喜相逢2473於10月30日起招股、入場費3434元 集資逾1億元、集資淨額料約4000萬

汽車融資租賃服務供應商—喜相逢集團 （新上市編號：02473） 10月30日至11月2日招股，公司計劃發售1.03億股H股，10%公開發售，招售價介乎1.05元至1.36元。每手2,500股計，入場費約3,434.29元，喜相逢預計11月9日掛牌。喜相逢最多集資1.4億港元，公司表示，若以發售價中位數每股1.205元計，喜相逢集資淨額4,000萬港元。

華富建業企業融資為喜相逢獨家保薦人。

喜相逢過去曾多次申請在港上市，連同提交補充文件，公司一共7次遞表，令上市費用大增。喜相逢高級副總裁兼財務總監張景花透露，以發售價中位數計，上市費用共7,960萬元。

購置新車料80%為傳統燃料汽車

喜相逢預期，集資所得約71.6%用於購置車輛以增加收益，並集中採購10個品牌汽車；約28.4%用於擴充二線、三線及以下城市的銷售網絡，以提高市場滲透率。喜相逢主席兼行政總裁黃偉解釋，主因一綫城市飽和度較高，而二綫以下城市每家庭汽車擁有率仍相對低，形容需求仍然巨大，未來續聚焦下沉市場。

喜相逢副總裁葉富偉稱，購置的新車當中，預計約8成為化石燃料汽車，餘下僅2成屬新能源汽車，主要因應消費者需求而決定。

管理層指，預計開設的新銷售網點的盈虧平衡期為約三個月，以及投資回報期約五個月。

喜相逢的主營業務包括汽車零售及融資，以直接融資租賃的方式，出售大部分非豪華汽車；及汽車相關業務，提供汽車經營租賃服務。

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記者：伍鍵文