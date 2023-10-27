【業績｜1288】農行：年內銀行營業收入趨勢性下滑態勢持續

農行 （01288） 管理層在第3季業績說明會上表示，息差環境下，疊加市場波動等影響，預計年內銀行營業收入趨勢性下滑的態勢還要繼續，該行下一步會續多渠道拓闊營收來源，推動盈利穩定增長，保持信貸總量和結構協調增長，推動中間業務發展，優化收入結構。

管理層又指，今年貸款市場報價利率（LPR）已兩度下調、存量房貸利率調整，料貸款收息率會有下行壓力，但該行年初以來已加大信貸結構調整力度，強化量價協同管理，新發放貸款利率邊際改善，會在平滑後續貸款收息率下行發揮積極作用。負債端方面，該行優化存款結構，且受益於存款利率市場化調整機制，存款成本壓力得到一定緩解，該行有信心在存款成本上保持比較優勢。

另外，內地明年實施資本新規，農行管理層認為，新規之下，該行可受益於風險參數調整等因素，在各級資本充足率都可有不同程度上升，這亦是未來該紅分行基礎穩健的原因之一，而今年以來，市場有長線資金逐步增配農行，展現對農行發展信心。

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記者：胡學能