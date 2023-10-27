▲ 【遊戲股】指尖悅動：認購3000萬人幣理財產品 此前董事曾涉行為失當、累集團投資損手2.6億

指尖悅動 （06860） 發公告指，將向廣發銀行認購3000萬元人民幣理財產品，產品名稱為「廣銀理財幸福添利穩享3個月持有期固定收益類理財產品第1號」，預期年化收益率3.00厘。

指尖悅動解釋認購原因，提到（1）該理財產品提供較中國商業銀行一般定期存款更高；（2）以盈餘現金儲備撥付資金，不會影響營運資金狀況；及（3）低風險的適當理財有利加強資本利用及增加閒置資金收入。指尖悅動董事認為，認購事項乃按正常商業條款進行，屬公平合理，並符合本公司及股東之整體利益。

值得留意是，指尖悅動主席、首席執行官劉傑在內8名現任或前任董事近月被證監會展開法律行動，原因是在指尖悅動上市後不久，該8名董事促使公司動用IPO所得款項，將4.5億元投資於一隻基金，但未對基金往績及投資組合等進行適當的盡職審查。

指尖悅動在2019年12月將該基金部分贖回，並隨即動用另外2.5億元投資於一家小型私人公司所發行的貸款票據，貸款票據其後出現違約，導致指尖悅動蒙受 2.5875億元的損失。

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編輯：李哲毅