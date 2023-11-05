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【IT新力軍】大學生體驗「數碼遊牧」　儲實戰經驗

16:00 2023/11/05

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近年興起數碼遊牧工作模式，「職時求生」培訓計劃當中，也讓大學生們嘗試在沒有時間及辦公室的框架下，分別在露營車、青年旅館等場景，融合工作和生活，並且需要自我管理時間表。

雖然，各行各業近年對IT人才求才若渴，惟疫後職場與工作形態改變，一眾職場新人該如何做好準備？除了從實習及兼職工作中，了解正式踏入職場需要裝備的軟、硬技能，兩位本地大學生楊汶（Thomas）及鍾采凝（Tracy）分享，他們還會從一些有機會累積商業項目實戰經驗的比賽，或培育IT人才計劃中獲取知識及技能。

Thomas分享，過去兩年在香港大學專業進修學院（HKU SPACE）修讀工程學副學士及主修電腦科學，今年升讀中大信息工程學（Information Engineering）學士學位。由於在校園環境中難以接觸到商業世界的實際運作。舉例來說，其就讀的學科主要學習數理知識，「即使有小組功課，少有提及如何應用以及具體分析箇中策略。」

楊汶（Thomas）表示，早前探索未來職業發展路向，更確切了解自己有意於ICT行業發展。 （張寶燕攝）

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探索未來路向　擬ICT行業發展

於是他就透過坊間計劃，一方面獲機會參加不同技能工作坊，一方面可從針對為零售企業構思商業IT項目儲經驗，並從中獲得業界人士的意見，認識實際職場協作、由構思至執行項目時需注意的事等。他指出：

相關計劃中會提出一個問題，提供相應資源而又不設框架；另可學習更清晰地分析及制定技術策略。

他又分享，早前探索未來職業發展路向，更確切了解自己有意於ICT行業發展。

由於自己的性格較外向，計劃尋找偏向利用科技協助定立商業項目，多於單純從事科研工作。

而升讀學士學位課程後，將會學習的範疇愈來愈多元，涉獵網安、AI、硬件等，也需時摸索自己較有興趣在哪些範疇深入發展。

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體驗「數碼遊牧」 考驗心理質素自律

不少打工仔於疫情期間開始探索新形態工作模式「數碼遊牧」（Digital Nomad）的可能，就是不用每天進公司打卡，而工作環境及地點不局限於香港，更能達到工作與生活之間的平衡。

鍾采凝（Tracy）稱，數碼遊牧是她早前想嘗試體驗的工作模式。（張寶燕攝）

就讀城大資訊系統final year學生鍾采凝（Tracy）表示，早前從實習工作時已有感，若公司能給予員工靈活度，例如設有混合辦公模式，是未來尋找工作時認為吸引之處。

而新興起的數碼遊牧，也是她想嘗試體驗的工作模式。該概念最可追溯至26年前，主要是指有穩定網絡及手提電腦，就可以到世界各地一邊工作、一邊旅行，可以「在生活的地方工作」，工作的模式變得更自由，亦能認識不同地區文化和擴闊全球社交網絡。

因此，早前留意到校外培育計劃包括，「被派遣到香港各地出差，進行4日3夜的『時空旅行』，模擬在2030年不受時區及地域所限的工作模式」時，她亦希望藉此首先體驗類似數碼遊牧的模式。

自由工作模式 認識不同文化

她坦言，在活動中雖然可以像數碼遊牧般接觸，並且與不同學科的大專生交流，擴闊社交網絡及有機會合作完成小組項目。但她同時發現：

原來想當數碼遊牧，也考驗心理質素及是否夠自律，當遇到困難或意外，例如無法連網，亦需要學習冷靜下來應對，而且也要具備計劃和決策能力。

因此，該體會令她明白要提升以上的軟技能。

應對社會轉變 裝備未來技能

經歷肆虐全球逾3年的疫情，加上科技發展及變化急速等。另據香港寬頻人才CSI基金主席陳寶珍與聖雅各福群會青年服務高級經理張耀基分享，他們近年分別透過提升數碼公民知識、幫助裝備未來技能（Future Skills），以應對社會轉變的項目等，着手培育新世代人才。

香港寬頻人才CSI基金主席陳寶珍（前起）與聖雅各福群會青年服務高級經理張耀基表示，近年著手為有夢想惟欠缺經驗及準備的年輕人提供實際支援，盼這些新世代人才不用再紙上談兵，好好裝備軟、硬職場技能。（受訪者提供圖片）

他們指出，若年輕人才現在所學的軟、硬技能未能與未來需求接軌，或是對未來的認知不足：

未來工作一旦出現結構性變化的時候，就難以應付。

因此在今年，就以計劃「職時求生2030」，讓就讀資訊科技及商學院等本地大專生免費參與，探索ICT（資訊及通訊科技）職場，邀請知名企業提供真實案例，了解科技企業未來走勢，並提供與商業科技方案相關工作坊、實戰機會，讓其學以致用。

啟發創新點子 推動業界關注

而且，在培訓計劃當中，亦讓他們嘗試在沒有時間及辦公室的框架下，分別在露營車、青年旅館等場景，融合工作和生活，並且需要自我管理時間表，為指定企業設計針對未來ICT的方案原型。而表現優秀的組別更可獲取過萬港元項目孵化資金，有機會與領先企業合作研發「未來ICT方案」，為未來創科及職場生涯打好基礎。

長遠而言，他們盼建立及深化年輕人對工作未來的職涯思維，「以及啟發創新點子，進一步思考未來如何用科技成就各行業發展；同時推動業界及社會，關注及討論未來工作」。

記者：張寶燕

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