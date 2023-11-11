【AI狂潮】企業開發LLM需整合「非結構數據」　考慮處理風險

▲ 現時Workday平台有超過40項人工智能及機器學習功能，並會在未來引入全新生成式AI功能，其全球首席科技總監Dave Sohigian（右上）及公共政策副總裁Chandler Morse（右下）分別表示，企業在發展生成式AI時，應落實負責任的人工智能（Responsible AI）承諾及守則。（張寶燕攝）

由ChatGPT等生成式人工智能（Generative AI）掀起的熱潮及其帶來的革命，已持續一段時間。Workday全球首席科技總監Dave Sohigian認為，當中與技術能夠同時蒐集整理非結構數據（Unstructured data）息息相關，即包括文字、圖片、影片、音訊檔等。因此該企在針對市場痛點開發大型語言模型（LLM）時，也有留意整合此重要元素。

雖然技術有望為各產業帶來一翻新景象，惟不少企業管理人可能仍在探索如何引入，以及應該從何入手加入相關應用而感到困惑。

部署技術方面，Dave提到，ChatGPT之所以成功掀起市場變革，與其能兼顧整合非結構數據，提升人工智能模型分析能力有重大關係。他認為，開發應用時，亦需同時注意處理大數據的策略。

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拓大型語言模型 小心資料有錯

Dave舉例，過往企業可能已蒐集到不少大數據（Big data）

處理大數據的問題及隨之而來的挑戰，可能是資料存有錯誤，變相導致人工智能模型難以持續產生準確及可信的結果；又或者，即使有了非常具體的大型語言模型，也沒有足夠的數據來幫助作出決策。

在開發生成式人工智能背後的大型語言模型（LLM）時，Dave指出，團隊亦會注意蒐集大數據的策略，並且配合整理非結構數據，提升準確度。

▲ 財務及人力資源企業雲端應用程式供應商Workday全球首席科技總監Dave Sohigian接受本報訪問表示，處理大數據的挑戰之一，是資料可能存有錯誤。（張寶燕攝）

在人工智能及機器學習（ML）技術上部署逾10年的Workday，其AI模型由平台每年逾6,250億條系統指令支援，擁有龐大的財務及人力資源資料庫。Dave稱，除了技術可引入人力資源範疇的雲端應用程式、工具及解決方案方面，未來對於財務領域而言，相信亦有可帶來更多部署。

生成式AI 助分析修正合約

他指，例如像合約分析的工作，還需要因行業、因地區而異。「往往銷售部門負責洽談生意並簽訂合約，財務部門則需確保對方以正確的帳單和收入確認付款給公司。然而，合約可能很冗長，使人容易遺漏重要資訊。」借助生成式人工智能技術，就可以讓用戶在短時間內把已簽署的合約，與其財務管理系統中合約，以及整合的客戶關係管理（CRM）數據作比較；並且提醒用戶合約差異之處，提出修正建議，並在完成修正後進行確認。

透過結合對話式介面及生成式人工智能，亦可提供對話式AI，幫助以更自然的方式處理資訊及工作，並提供功能總結資訊、蒐集資料等。

而在IT人才短缺、人才戰愈趨激烈的情況下，低代碼或無代碼，即LCNC（Low-code No-code）已成為其中一項首要的IT考量。

Workday上月底在三藩市舉辦的年度客戶大會Workday Rising時亦表示，將因應需求透過在幫助企業為財務及人事流程自定功能、應用程式及解決方案Workday Extend中引入Workday AI Gateway，為開發人員提供Workday人工智能及機器學習服務，並包括Amazon Web Services（AWS）提供的進階開發人員技術及無代碼/低代碼工具。

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AI工具續創新 須負責任規管

今年度的Workday Rising大會，將「未來的工作方式」主題聚焦於如何活用人工智能（AI）及機器學習。接受本報專訪的Workday公共政策副總裁Chandler Morse亦表示，團隊還有考慮如何處理風險。

▲ Workday公共政策副總裁Chandler Morse表示，該企正在歐盟《人工智能法案》的背景下考慮各種風險問題的對策。（張寶燕攝）

他表示，該企早在2019年已制定具體守則，包括落實負責任的人工智能（Responsible AI）顧問委員會的領導承諾：

我和科技總監等高層都會擔任該委員會的成員，我們擁有一隊由美國公平就業機會委員會（EEOC）前科學家領導的專門團隊，擁有全公司範圍內的AI資源，以及風險評估工具等指南和審查流程

助推動圍繞如何安全實施這些工具的實踐。

生成式人工智能工具的創新將會持續，他續指出，隨着更多工具出現，必須重新思考如何負責任地、實施人工智能的設定路綫。

有一些經過驗證的可靠方法，例如可以應用於私隱環境的影響評估，亦可以實現問責制。

宜考慮監管框架 數據互通

同時，該企正在歐盟《人工智能法案》的背景下考慮這些問題，他預計，大型語言模型將懸而未決的問題之一：

不是所有的生成式人工智能、所有的大型語言模型都是平等建構的，應該存在一定程度的差異化。這些是不同的資料集、不同的焦點、不同的足迹。

他又指，對於世界各國政府來說，考慮人工智能監管框架，一定程度的數據互通性將變得非常關鍵。

記者：張寶燕 三藩市直擊

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