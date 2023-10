示威者著Air Force 1促杯葛Nike 不滿巨企對以巴戰爭立場（有片）

美國有民眾於聖地牙哥州立大學(SDSU)舉行反以色列示威,一名示威者不滿跨國巨企於以巴戰爭上的立場,呼籲外界抵制Nike等品牌,卻被網民嘲笑她當時穿著Nike經典鞋款Nike Air Force 1。

保守派美媒Newsmax政治記者史密斯(Addison Smith)於社交平台發布一段影片。

片中一名女示威者高聲疾呼:

Anti-Israel protestor demands everyone boycott Nike for doing business in Israel.



She’s wearing Nike Air Forces. pic.twitter.com/yvjkS41RFq