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示威者著Air Force 1促杯葛Nike 不滿巨企對以巴戰爭立場（有片）

環球社會熱點 08:05 2023/10/28

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美國有民眾於聖地牙哥州立大學（SDSU）舉行反以色列示威，一名示威者不滿跨國巨企於以巴戰爭上的立場，呼籲外界抵制Nike等品牌，卻被網民嘲笑她當時穿著Nike經典鞋款Nike Air Force 1。

【以巴戰爭】美佛州州長軍援以色列 邁阿密領事否認參與 【下一頁】

保守派美媒Newsmax政治記者史密斯（Addison Smith）於社交平台發布一段影片。

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片中一名女示威者高聲疾呼：

我們呼籲你們抵制星巴克、麥當勞、迪士尼、雀巢、可口可樂、Pizza Hut、Burger King、百事可樂、Domino's、Papa John’s、Nike、CeraVe、Airbnb、Subway、Walmart和Dasani。

這名女子穿著牛仔褲、黑色連帽衛衣，並穿著一雙Nike Air Force 1白鞋。有網民嘲笑她口裏說杯葛，卻穿著Nike產品。

也有網民指出女子說要杯葛Nike後，她身後一名男示威者連忙低頭，似乎要檢查自己穿著的鞋子是哪個品牌。

佛州成全美首州 下令大學解散親巴勒斯坦團體 【下一頁】

女子又指向旁邊的星巴克（Starbucks）門市，要求大眾也要杯葛這個品牌。但史密斯嘲笑她，指當時星巴克仍然擠滿了人。

當時兩側有示威者手持擴音器，有人舉著寫上「美國停止向以色列提供資金」和「解放巴勒斯坦」的巨型橫額，而另一名示威者則被揭穿著Nike旗下品牌Converse的鞋子。

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責任編輯：鄭錦玲

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