▲ 【業績│3968】招行第三季純利按年上升1.7% 不良貸款率持平、淨利息收益率2.19厘

招商銀行 （03968） 第三季純利按年上升1.7%至381億元（人民幣，下同），營業收入減少5%至812億元，淨利息收入減少2.1%至533億元。首三季純利按年增長6.5%至1139億元，淨利息收入增長0.1%至1623億元。

首三季淨利息收益率2.19%，較上半年降4基點，按年下降22個基點，不僅由於LPR（貸款市場報價利率）多次下調疊加有效信貸需求不足，導致貸款收益率下行，同時市場利率中樞低位運行，帶動債券投資和票據貼現等市場化資產收益率下降。

撥備覆蓋率445.86%

截至報告期末，集團不良貸款餘額617.94億元，較上年末增加37.90億元；不良貸款率0.96%，與上年末持平；撥備覆蓋率445.86%，較上年末下降4.93個百分點；貸款撥備率4.27%，較上年末下降0.05個百分點。

截至9月底，高級法下核心一級資本充足率13.37%，一級資本充足率15.23%，資本充足率17.38%，較上年末分別下降0.31、0.52和0.39個百分點。

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編輯：陳韻妍