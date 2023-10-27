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【以巴戰爭】美佛州州長軍援以色列 邁阿密領事否認參與

環球政治 18:02 2023/10/27

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美國佛羅里達州州長德桑蒂斯（Ron DeSantis）透露，已安排向以色列提供軍事援助。但駐邁阿密以色列總領事埃勒巴茲-斯塔林斯基（Maor Elbaz-Starinsky）表明，無參與州長軍援行動。

佛州成全美首州 下令大學解散親巴勒斯坦團體 【下一頁】

德桑蒂斯發言人周四（26日）表示，應以色列駐邁阿密領事館要求，州長辦公室已預約貨機，向以色列運送無人機﹑盔甲及頭盔等裝備與醫療資源，並尋求透過第三方機構為以色列獲得武器及彈藥。

但埃勒巴茲-斯塔林斯基受訪時表明，未有與佛州州長辦公室合作，尋第三方供應武裝送至以色列。但他承認，曾聯絡對方查詢安排運輸步槍零件。

【以巴戰爭】內塔尼亞胡長子居美 因未回國入伍捱轟 【下一頁】

埃勒巴茲-斯塔林斯基指州長辦公室與多個以色列政府機構聯絡，醫療資源運輸則是按以色列衛生部要求。他指步槍零件運輸另有尋找國會議員協助，不了解州長在事件中擔任的角色。

白宮國家安全委員會發言人柯比（John Kirby）表示，美國出口程序有明文法規，一切由商務部負責。商務部則稱正與跨機構伙伴合作，加快處理以色列援助出口申請。

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責任編輯：吳漢培

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