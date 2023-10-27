▲ 【內銀股業績】一文看內銀股第三季業績 農行純利升幅最勁、招行淨息差最高

內銀股陸續公布第三季業績，三大國有內銀股中，工行 （01398） 、建行 （00939） 及農行 （01288） 已派發成績表，當中農行表現相對較佳，純利按年增長近8%，而工行盈利升幅不足1%。內銀股的營業收入普遍下跌，但不良貸款比率同時亦錄得下降。

內銀今年第3季表現（括號內為按年變幅）：

純利 營收 利息淨收入 信貸減值損失 工行 （01398） 949億元（持平） 1946億元（-7%） 1645億元（-6%） 256億元（-29%） 農行 （01288） 741億元（+8%） 1679億元（-3%） 1432億元（-3%） 272億元（-28%） 建行 （00939） 881億元（+3%） 1825億元（-2%） 1562億元（-6%） 290億元（-24%） 交行 （03328） 231億元（-3%） 618億元（-5%） 417億元（-3%） 101億元（-14%） 郵儲行 （01658） 261億元（-2%） 832億元（持平） 715億元（+5%） 18億元（-58%） 招行 （03968） 381億元（+2%） 818億元（-5%） 533億元（-2%） 87億元（持平）

註：上述金額的貨幣單位為人民幣

三大內銀淨利息收益率按年大降逾30基點

淨利息收益率方面，受到LPR下調、市場利率整體下行等因素影響，內銀股的淨利息收益率均有下降。建行首三季淨利息收益率為1.75厘，較今年上半年降4個基點，按年下降30個基點，但為三大內銀股中最高，其次為工行，淨利息收益率為1.67厘，較今年上半年降5個基點，按年下降31基點；農行亦有1.62厘，較上半年降4個基點，按年下降34基點。

招商銀行 （03968） 第三季純利按年上升1.7%，首三季淨利息收益率2.19%，較上半年降4基點，按年下降22個基點。至於交行 （03382） ，首三季淨利息收益率1.30厘 ，較上半年降1個基點，按年則下降20個基點。交行解釋，除受到LPR下調後重定價周期持續、收益率相對較高的信用卡貸款和個人住房貸款面臨一定增長壓力等因素影響，企業資金活化不足，疊加資本市場波動影響，零售客戶儲蓄傾向提升，人民幣存款整體延續定期化趨勢，同時受境外加息影響，外幣負債成本上行，帶動整體負債成本率同比上升。

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