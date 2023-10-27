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【日圓定存】日圓定存息最高6.9厘 花旗料圓滙最快半年內挑戰130

Hot Talk 17:23 2023/10/27

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花旗料日本於2025年初才結束負息

下周二(10月31日)日本議息，美資大行花旗料日央行繼續按兵不動；且料日本於後年初才恢復零息，而日圓最快於半年內將重上130。惟圓滙近日屢下試150「警戒線」，市傳日央行或提高債券孳息曲線控制政策(YCC)的上限，由1厘調升到1.5厘，冀收窄美日債息差。

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花旗料2025年初日本加息 結束負利率0.1厘

花旗銀行投資策略及環球財富策劃部主管廖嘉豪回應本報查詢指，今次日央行會議料沒有改變。美元兌日圓3個月內預測為148，未來6至12個月預測為130。日本央行或於2024年秋季才結束對貨幣政策方面的審查，之後才會於2025年1月結束負利率政策。

渣打料日圓在150低位徘徊  市場關注日央行或入市干預

渣打香港財富管理首席投資辦公室高級投資策略師陳正犖早前指，美元兌日圓維持在 150 附近，引發對日本當局可能干預的擔憂。彭博於10月17日報道稱，日本央行對2023財政年度新的核心 CPI 預測，可能會接近 3%，高於 7 月的 2.5%；而 2024 財年預測可能達2% 或更高，反映日本央行對薪資增長的信心。

縱使以巴衝突接近一個月，但今次日圓並未發揮避險角色，中東亂局升級，反而上周五(10月20日)圓滙再下試150敏感水平，市場視為日央行的捍衛底線。而10月3日晚上圓滙在美國交易時段乍現150.165低位，惟數秒內即急彈2%，衝上147.3，惹來有關方面干預疑魂；可是，日方又再否認。

華僑銀行料圓滙或低見151.95  市傳下周二議息再調高YCC上限

華僑銀行香港經濟師姜靜說，隨著美債收益率上漲，直逼5厘，日圓兌美元又再跌穿 150 ，更乍現150.78逾30年低位，日本官員的多番口頭干預均無效。經濟數據方面，東京 10 月核心 CPI 按年勁升 2.7%，較市場預期的 2.5%高，這被視為全國趨勢領先指標，凸顯日本價格壓力正在擴大。市場關注日央行會下周或調整收益率曲綫控制。

姜靜補充，回顧去年 9月及10 月，日本當局耗費 9 萬億日圓干預滙市。日本財務大臣鈴木俊一再出口術，正密切緊盯外滙走勢。惟日本央行維持超寬鬆貨幣，周二(24日)再宣布計劃額外買債，以壓低日債收益率，導致日圓沽壓，短期內或下探151到151.95；未來兩周每百日圓兌港元料介乎5.18到5.27。

中銀香港料美元在高位横行 但難延續上季單邊爆升

惟市料美元續高企，再突破106。中銀香港(02388)財富策略及分析處高級財富策略師張詩琪認為，聯儲局的加息周期已接近尾聲，但美元受到儲局保持「更高利率和更長時間」政策的支持，形成息差上的優勢。同時，受到美國以外的經濟體，特別是歐元區的經濟表現較弱，預期美滙指數於第四季度總體呈上落格局；但難以延續第三季度單邊上行的趨勢，並且有機會於最後一次加息後轉向。 

去年日本斥5000多億港元入市撑圓滙  市傳今年未正式出手

去年日本共斥650億美元(折合逾5070億港元)入市撑日圓，可惜今年8月起圓滙展新跌浪，跌穿145，觸及去年9月約146的干預水平。

然而，今年9月9日《讀賣新聞》首次訪問新任行長植田和男，報道暗示央行擬退市，詎料一語掀波瀾，美銀等料日央行提早於明年初告別負息，一度刺激圓滙抽升逾1%，升穿146，高見145.91，每百日圓兌港元重上5.37。惟未幾有關方面急澄清未擬逆轉幣策，日圓又再眨至147.9近一年低位，至今再屢試150「紅線」。

兩大行鬥延長特惠息 恒生6.9厘 花旗5厘

此外，渣打香港(02888)、大新(02356)、大眾銀行及華僑銀行皆有日圓定期存款。恒生(00011)提供7天年息6.9厘、以及花旗1個月年息5厘等，兩大行皆把優惠順延到今年底；南商更把特惠息押後至明年初。

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特約記者：曾桂芬

責任編輯：李勝君

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