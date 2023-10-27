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雖料第三季業績不錯 但英國航空及荷蘭皇家航空股價大幅下跌

環球政經 11:55 2023/10/27

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英國航空（British Airways）所有者IAG（ICAG）和法國航空荷蘭皇家航空（荷航）（Air France-KLM）的股價周五（27日）大幅下跌，法國航空荷航的股價更是創下歷史新低，市場擔心雖其季度獲利創下新高，但前景依然疲軟。

歐洲的航空公司預計將公佈強勁的季度業績，因為盡管面臨生活成本危機，但消費者仍堅持旅行，但中東衝突導致的油價上漲和經濟衰退風險給前景蒙上了陰影。

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航空公司研究平台 AIR Control Tower 的總經理格林（Neil Glynn）說：「擔憂情緒主導人們的情緒。」

IAG報告稱，扣除特殊項目前的季度營業利潤年增39%，達到17億歐元（18億美元），而荷航則成長31%，達到13億歐元。在該公司進行的民調中，IAG 的營業利潤高於分析師預期的 15.5 億歐元，而法國航空荷航的營業利潤略低於分析師一致預測的 13.7 億歐元。

IAG執行長加列戈（Luis Gallego）表示：「第三季度，我們在所有航線上都看到了持續強勁的需求，尤其是南北大西洋和歐洲所有休閒目的地。」

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IAG報告的營業利潤率為20.2%，高於去年同期的16.6%，並補充指強勁的業績將使其能夠償還債務，債務總額為80億歐元，而去年同期為111億歐元。分析師稱，由於前景仍不明朗，獲利成長不足以支撐集團的股價。

雖然 IAG 的股價在開盤時上漲了 2.6%，但到上午收盤時卻下跌了近 3%。法國航空-荷航的股價下跌了近 6%，分析師稱其訂票曲線滯後，對今年的獲利能力缺乏指導，利潤也略有下降。

法國航空股價的12 個月長期市盈率為3，而IAG 為4，與競爭對手易捷航空（EasyJet）（EZJ）和瑞安航空（Ryanair）（RYA）以及全球航空指數相比都有折扣。

今年早些時候，IAG 的股價因債務問題而受到打擊。但兩家集團都表示，由於有對沖措施，他們已做好應對航油價格波動的充分準備，而其他航空公司則警告說，燃料成本上升可能會推高機票價格或影響未來收益。

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記者：張瑋婷

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