【多相】啟德海灣大一房示範單位陪你睇　温偉明：繼續以量為先　籌備加推

由嘉華國際（00173）、會德豐地產及中國海外（00688）合作發展的啟德海灣第一期，開放新示範單位予公眾參觀，其中一個連裝修及家具示範單位以第2A座18樓E單位為藍本搭建，實用面積437平方呎，屬一房間隔。單位用色上以橙色為基調，並以豪華跑車為設計概念。

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單位間隔四正，空間感十足，長方形的客飯廳不設玄關位，盡用大廳每吋空間，日字形長廳擺放梳化後仍感寬敞。客飯廳佈置於柔和的橙調中注入多樣化藝術元素，設計同時引入跑車的流線型的元素，充分利用優雅簡潔的線條、高質感色彩及輕奢古典元素，彰顯出低調奢華質感。

客廳放置不規則形狀的米白色梳化與駝色地毯，配上大理石紋不規則的雙層茶几，演繹現代時尚風格。單位以棕色牆身作整體佈置，部分牆身採用木條特色牆，以加強單位的視覺空間感。開放式廚房設於大門側，配上深棕色木紋組合櫃。飯廳則擺放深色大理石二人餐桌及亮橙色布質餐桌椅，以亮色系家具提升鮮活感，突顯雅緻居室時尚的生活氣息。

主人房貫徹單位設計風格，以暖色木材為主調。睡房玻璃幕牆的設計提升房間內的採光度，房間四正實用，間隔寬闊，中央位置擺放雙人床後仍可三面落床，兩旁各放置了圓形小茶几，並設一組高身木紋衣櫃，提供充足的收納空間；設計師同時貼心於衣櫃旁設置休閒空間。

嘉華國際營銷及市場策劃總監（香港地產）温偉明指，自項目推出首張價單以來，備受巿場注視，將視乎市場需要決定加推單位戶型，適時公布加推單位消息，以量為先。

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