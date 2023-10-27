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【港元定存】 港元1年定存衝破5厘再爆破頂息 輕鬆賺息2.5萬元

Hot Talk 18:10 2023/10/27

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滙豐勁加短存至13厘膺高息王

拆息高企，本周有9間銀行鬥加不同存期的港元定期存款息，但仍較上周11間為少，最矚目的是頻爆破頂息，滙豐本月內第2度出擊，勁加7天年息至13厘而膺高息王；富邦則調升半年及1年期0.2厘至突破5厘新高。

專家指，以滙豐對上一次加息、即10月13日出招後，其後共有12間大小行迎戰還擊；遂料龍頭大行新一輪突襲加短存息後，同業再跟加，惟不致觸發大規模鬥加。

點擊圖片放大

本周有變化定存息

銀行定期存款利率(厘)
7天1個月3個月半年1年
大眾銀行 3.5
(-0.1)		   
花旗  手機或網上銀行
4.43
(+0.04)		  
上商  4.53
(+0.05)		  
大新   4.5
(-0.1)		 
MOX   4.5
(+0.2)		 
大眾財務   4.55
(+0.2)		4.55
(+0.2)
匯立    4.55
(+0.15)
PAOB  4個月
4.7
(+0.2)		  
建行亞洲  4.75
(-0.05)		  
集友  4.78
(+0.28)		  
東亞  4.95
(+0.07)		  
交銀香港  4.95
(+0.15)		  
富邦  5
(+0.2)		5
(+0.2)		5
(+0.2)
滙豐13
(+4)		    
註*：只列最高息，最終息率以銀行公布為準

滙豐突擊勁加短存息至13厘 取代恒生膺高息王

本周僅得4個交易天，再有銀行撲水近2.3億元。全周共有14間銀行調整定存息，當中9加1減(大眾銀行減)；另有4行加減不一(匯立、大新、建行亞洲及花旗)。

本周高息榜的短中長息又再大執位，滙豐於長假後復市當天(10月24日)再突擊，大幅上調7天年息4厘至13厘，超越恒生的10.9厘，晉級冠絕全城的短息王；又勁加1個月兌換資金的年息5厘至9厘，惟保持股票獎勵計劃的1個月年息10厘。

論盡長息王，富邦重演去年底每逢月結「瘋狂搶錢猛加息」，剛提高半年及1年期至5厘，勢要獨霸榜首；如以門檻50萬元計，1年穩袋2.5萬元利息。

  • 高息榜：
  • 7天最高息：滙豐13厘
  • 1個月：眾安及滙豐10厘
    眾安(ZA Bank)推1個月10厘，推薦好友開戶享「十」分驚喜。新客獲邀請碼成功開戶，獎推薦人9.9厘加息券，連同基本利率0.1厘。門檻1000元，最多邀5人及獎賞800元，優惠至10月底
    滙豐(HSBC)旗下「交易薈」10厘，屬股票獎勵計劃的迎新賞，再做定存獲額外獎賞；以存款上限400萬元計，賺息逾3萬元
  • 3個月：南商5.05厘
  • 半年：富邦5厘
  • 1年：富邦5厘
  • 兩年：Mox3.8厘

花旗料本港第3季GDP升5.4% 末季更反彈6.1%
展望後市，市場聚焦下周二(10月31日)本港公布第3季初步預估經濟數據，以及全球緊盯下周四(11月2日)聯儲局議息。花旗銀行投資策略及環球財富策劃部主管廖嘉豪回應本報查詢指，第3季本港GDP預測料升 5.4%，第4季顯著復甦料升6.1%；至於今年全年預測料4%，明年放緩至料只升3.5%。另預計下周美國再暫停加息。

1個月港元拆息高企在4.94厘，上商研究部主管林俊泓預計，與樓按掛鈎的拆息由現時至今年底約在4.5厘到5.4厘上落；若下周四美息不變，相信本港最優惠利率(P息)亦按兵不動。

滙豐繼10月13日加息以來 不足兩周又再出招 

此外，檢視大行的高息榜，滙豐自10月13日加3個月期以來，相隔11天又再大幅上調7天短存。另市傳渣打向特選客推3個月及半年「枱底價」4.9厘、以及1年4.55厘。由於未悉上述特高息是否仍續有，故不放在比較列。

分析認為，以龍頭行存款基礎雄厚，以及擁龐大客戶群，但仍勁加息搶短錢，相信主因有2：
(1)超高息須先把指定外幣作兌換，而大行的買賣差價或較闊，從中可賺利差，除笨有精；
(2)美元持續高企，非美貨幣承壓多時，普羅投資者如非急需外幣，一般拒在價殘位換滙，大行遂以「息」誘作餌。

  • 比拼４大行（以公開牌價息率比較）
  • 7天：滙豐13厘、恒生10.9厘、中銀及渣打10厘
  • 3個月：滙豐、中銀、恒生及渣打4.5厘
  • 半年期：中銀、滙豐、恒生及渣打4.5厘
  • 1年期：中銀及渣打3.4厘、恒生3.1厘

匯立撤兩年4.6厘 卻加1年至4.55厘

單以虛擬銀行相較量，本周3行調息：Mox提高半年0.2厘至4.5厘；PAOB更勁加半年0.8厘至4.5厘，但仍不敵近日再傳裁員瘦身、慧理銀行(livibank)的4.7厘。匯立(WeLaB Bank)狠削3個月1.5厘至險守3厘，又取消7個月、18個月及兩年高息；卻加1年0.15厘至4.55厘而重奪冠軍。

  • 比拼虛銀長短息王：
  • 1個月：眾安獎推薦人(成功邀新客開戶)10厘
  • 3個月：慧理4.6厘
  • 4個月：PAOB4.7厘
  • 半年期：慧理4.7厘
  • 9個月：匯立4.55厘
  • 1年期：匯立4.55厘，險勝PAOB及富融4.5厘，跑贏天星的4.05厘、Mox的4厘、慧理3.4厘、以及眾安3.01厘。
  • 兩年：Mox3.8厘

順帶一提，眾安逢周二推加息券優惠至10月底。

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特約記者：曾桂芬

責任編輯：李勝君

 

 

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