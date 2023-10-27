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【業績｜內險】平安保險首3季純利875.8億人幣、按年少5.6%　上季折合少賺近兩成

股市 17:12 2023/10/27

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【業績｜內險】平安保險首3季純利875.8億人幣、按年少5.6%　上季折合少賺近兩成

平安保險 （02318） 公布首3季業績，期內純利875.75億元（人民幣，下同），按年跌5.6%，若以上半年純利698.41億元推算，折合第3季純利錄177.34億元，按年跌19.6%。

平保首9個月「壽險及健康險業務」、「財產保險業務」及「銀行業務」分別錄得營運利潤867.59億、100.10億及396.35億元，按年跌0.4%、跌8.0%及增8.1%；三大業務折合第3季營運利潤為281.66億、7.25億及142.48億元，按年增2.4%、跌67.6%及跌2.2%。

資管業務轉蝕

平保首3季「資產管理業務」錄得35.41億元營運虧損，去年同期賺68.18億元，考慮到該行上半年分部業務營運利潤19.76億元，第3季疑折合蝕55.17億元。

平保今年前三季度，壽險及健康險業務新業務價值 335.74億元，可比口徑下按年增長40.9%，人均新業務價值按年增長94.4%。另外，平保首9個月財產保險業務保險服務收入2355.38億元，按年增長6.8%。

而平安銀行截至9月末，不良貸款率1.04%，較年初下降0.01個百分點；撥備覆蓋率282.62%，逾期60天以上貸款偏離度為0.80。平安銀行核心一級資本充足率上升至9.23%。

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編輯：李哲毅

港股 中國平安（02318）
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