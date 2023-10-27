【業績│3328】交行第三季按年少賺3%   首三季淨息差按年跌20個基點

交行 （03328） 公布，第三季純利按年跌3%，至231.3億元（人民幣，下同），期內淨經營收入618.2億元，按年跌4.6 %，每股收益27分，按年跌3.6 %。截至9月底，不良貸款率1.32%，較去年底降0.03個百分點。個人住房貸款不良率為0.4%，同樣較去年底下降。

今年首9月集團利息淨收入1241.3億元人民幣，按年降3 %，首9月淨利息收益率1.3厘，同比降20個基點，原因包括受LPR下調後重定價週期持續、收益率相對較高的信用卡貸款和個人住房貸款面臨一定增長壓力等因素影響，貸款收益率下降較多。

首9月手續費及佣金淨收入降2.2 %至341.2億元人民幣，下降原因包括受資本市場波動的持續性影響，相關產品規模及管理費率較去年同期下降，理財業務收入同比減少。首9月資產減值損失按年跌6%至490.5億元人民幣。

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編輯：葉志偉