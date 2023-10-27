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大型車企看淡電動車前景 紛紛減價下調生產目標

環球經濟金融 17:06 2023/10/27

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由於電動車近月庫存增加及銷售放緩，業界看淡電動車前景。多間大型車企相繼下調電動車生產目標，部分車廠更要減價促銷。

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通用汽車（General Motors，美：GM）被視為電動車市場先驅，行政總裁巴拉（Mary Barra）一直看好電動車前景。GM旗下品牌雪佛蘭（Chevrolet）7年前已銷售Bolt EV（電動車），更曾宣稱公司將迎來全電動未來。

但GM本周在第三季財報電話會議上明顯轉軚，於季度業績宣布將放棄今年下半年生產10萬輛電動車，以及明年上半年再生產40萬輛電動車的目標。

巴拉形容，公司要進一步向電動化轉型的路有點崎嶇不平（bumpy）。

福特汽車（Ford，美︰F）更以公司與美國汽車工人聯合會（UAW）達成的協議未通過為由，取消盈利指引。

該公司本季向經銷商交付的3.6萬輛電動車，預計每輛虧損3.6萬美元，超過第二季每輛約3.2萬美元的損失。

福特財務總監羅禮祥（John Lawler）指，公司會押後價值數十億美元、投資新電動車和電池產能的計劃。他形容負擔能力對消費者而言是一個問題，正如許多競爭對手一樣，福特試圖在價格、利潤和電動車需求之間找到平衡。

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電動車廠Tesla創辦人馬斯克（Elon Musk）近日也在財報電話會議上警告，經濟隱憂將導致汽車需求下降，Tesla也難免會受影響。

德國車廠平治（Mercedes-Benz）也不看好電動車市場，財務總監威廉（Harald Wilhelm）形容電動車領域相當殘酷，平治旗下電動車甚至要減價數千美元以促成交易。

外媒《Business Insider》指，幾乎所有當前的電動車產品都低於標價出售，凱利藍皮書（Kelley Blue Book）的數據顯示，9月電動車激勵措施達到平均交易價格（ATP）的9.8%，相當於車價下調4,991美元。

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責任編輯：鄭錦玲

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