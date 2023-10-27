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【香港創科】孫東：兩年內落實成「數字政府」　年底前推數據安全管理辦法

科技 18:07 2023/10/27

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針對促進數據流通及保障數據安全，創新科技及工業局局長孫東（右三）指，初步計劃今年底前公佈相關管理辦法，盼同時配合未來以數據驅動的「數字政策辦公室」及AI發展趨勢等。

施政報告2023在創科方面提到，明年起推出「數字政府」及智慧城市「百項方案」。創新科技及工業局局長孫東今（27日）表示，預計在兩年內落實成數字政府，而且所有政府收費服務將於一年內全面落實電子支付選項，包括服務櫃位及醫療繳費等。

【數據中心】沙嶺「超級殯葬城」改作創科用地　創科局：可發展成數據中心

另在推動數據跨境流動方面，政府資訊科技總監黃志光表示，希望爭取在今年內以先行先試方式，並且「在按照國家數據出境法例要求下，促進金融、銀行服務、醫療病歷等數據，在大灣區內流動。」

促數據流通＋安全政策　料年底公布

針對促進數據流通及保障數據安全，孫東指，初步計劃今年底前公佈相關管理辦法，盼同時配合未來以數據驅動的「數字政策辦公室」及AI發展趨勢等。

網絡安全立法明年提交　正配合保安局商討

此外，近日接連有政府部門或公營機構發生的數據安全事故，孫東表示非常關注相關事件，除了呼籲公、私營機構提升其網絡安全系統，當局近日亦正就明年會向立法會提交「關鍵基礎設施」的網絡安全立法草案，全力配合保安局。

孫東補充：「現正重點針對網絡保安問題方面，與保安局商討加強工作細節」，並提到「重點設施包括服務中心，其相關承辦商也需要負擔起相應責任。」

【施政報告2023】港府成立「數字政府」　業界料須應付3大挑戰

【施政報告2023】成立「數字政策辦公室」　研跨部門開放互通數據

記者：張寶燕

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