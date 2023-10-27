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【業績︱內房】萬科企業第三季淨利潤37.5億元人幣　按年下跌22.5%

股市 16:56 2023/10/27

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【業績︱內房】萬科企業第三季淨利潤37.5億元人幣　按年下跌22.5%

萬科企業 （02202） 公布第三季業績。萬科上季公司股東應佔利潤37.5億元（人民幣，下同），按年下跌22.5%。期內，集團實現營業收入894.2億元，按年跌31.6%。其中，房地產開發業務結算面積為589.8萬平方米，下降38%，貢獻營業收入733.6億元，跌37.3%。首三季計，公司股東應佔利潤136.2億元，按年跌20.3%，營業收入2903.1億元，跌14%。

萬科企業股價績前升1.1%，收報7.53元。

第三季度集團實現合同銷售面積521.4萬平方米，合同銷售金額766.7億元，分別按年減少19.3%及22.9%。截至9月底，集團合併報表範圍內有2,955.2萬平方米已售資源未竣工結算，合同金額合計約4,617.3億元。

1-9月，集團累計新增37個開發項目，總計容建築面積約528.8萬平方米，權益計容規劃建築面積約306.3萬平方米。截至9月底，在建項目總計容建築面積約6,966.1萬平方米，權益計容建築面積約4,487.2萬平方米；規劃中項目總計容建築面積約3,444.7萬平方米，權益計容建築面積約2,172.4萬平方米。此外，集團還參與一批舊城改造項目，按當前規劃條件，總計容建築面積合計約373.9萬平方米。

今年首9個月，集團實現新開工及復工計容面積1,647.4萬平方米，佔全年開復工計劃的98.5%；實現竣工計容面積1,891.7萬平方米，佔全年計劃竣工面積的58.6%。

截至9月底，淨負債率為53.9%。

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責任編輯︰梁浩碩

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