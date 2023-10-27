台灣晶片業已準備好與政府合作 因需求激增須加快新能源開發

台灣晶片業的一位高層主管周五表示，台灣晶片業已準備好與政府合作，以實現2050年淨零碳排放的目標，但隨著人工智能需求的激增，需要加快新能源的開發。

台灣的能源需求幾乎全部依賴進口，其中大部分是天然氣和煤炭，但為了實現碳中和目標，台灣已經開始大力推動更多的再生能源。

全球最大的合約晶片製造商台積電（2330）高級副總裁Cliff Hou說，人工智能提供了幾十年來罕見的機會。

《施政報告2023》房屋土地政策懶人包

▼ 點擊圖片放大 +7 +6

台灣半導體產業協會（Taiwan Semiconductor Industry Association）主席侯永清在晶片中心新竹舉行的年會上說，能源穩定是產業發展的關鍵。該協會上個月向政府提出了四項重要呼籲，其中包括穩定供應綠色能源，以幫助晶片公司利用人工智能趨勢。他指：「在能源方面，我們希望政府能在各方面更積極地開發新能源，維持半導體產業的穩定供應。業界和政府都同意在清潔能源方面合作，業界也願意合作實現 2050 年淨零排放的目標。」

延伸閲讀:啟德海灣第一期首批208伙 入場約575萬起【下一頁】

▼ 點擊圖片放大 +11 +10

他補充：「但在這方面，我們遇到了一些挑戰。淨零排放能源的供應目前落後於我們整個半導體產業的需求。我們希望政府能夠加快開發新能源的步伐。」

根據政府計劃，到 2025 年，煤炭在台灣電力結構中的比例將下降到 30% 以下，液化天然氣的比例將上升到一半左右，再生能源的比例將上升到五分之一。

同場加映【溫股知新】五雷轟頂挫恒指 失守萬七續爭持

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com】

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機

記者：張瑋婷