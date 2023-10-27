【雙十一】Mira eShop推多重優惠　Yamm自助午餐買一送一

自從阿里巴巴於2009年11月11日舉辦「淘寶商城促銷日」後，現時世界各地不少網絡平台都會在雙十一推出大型促銷活動搶客，本港商戶當然亦不甘後人，美麗華集團的Mira eShop宣布推出多項美食優惠，涵蓋The Mira Hong Kong、Mira Moon問月酒店，以及Mira Dining等餐飲折扣。

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Mira eShop的「雙11狂歡優惠」由10月31日早上11時起開始，一連推出14日，包括限量快閃的Yamm成人自助餐禮券，午餐買一送一，二人同行514元；晚餐買二送二，四位折後1,772元。此外，Yamm還推出65折假日下午茶、自助午餐及晚餐禮劵。

翠亨邨推出特惠大閘蟹燒乳鴿套餐，兩位用1,111元 ，除江蘇大閘蟹外，還有脆皮燒乳鴿、生拆蟹粉文絲豆腐羹、蟹粉帶子炒飯等，優惠於11月4日至17日推出，每日限定名額。

此外還有The Mira Hong Kong及Mira Moon問月酒店的優惠，包括：WHISK推買二送二5道菜午宴，每位299元；十道菜晚宴每位773元；八道菜早午法日饗宴7折，每位820元可享無限生蠔及香檳。

國金軒The Mira方面，堂食京式片皮鴨56折，折後653元；任食點心午餐77折，折後每位382元；中環國金軒則推秋冬大閘蟹盛宴六道菜89折，每位1,503元。

灣仔Mira Moon問月酒店的Supergian推出買一送一東南亞晚宴，及買二送二周日早午宴，前者折後每位155元，後者每位221元。

如要在聖誕送禮給客戶，The Mira Hong Kong推出「星光璀璨聖誕禮籃」，當中包括榛子朱古力聖誕麵包、聖誕水果蛋糕、鵝肝醬、香檳等，折後1,888元。

集團同時推出11元優惠，堂食惠顧JAJA滿300元，可以11元換購煙燻粟米條；於推廣期內購買翠亨邨即食包裝食品禮券，可享111元加購優惠或11%折扣，包括秘製蠔皇南非10頭鮑魚禮券、鮑汁花菇鵝掌禮券及甜醋豬腳薑禮券等。

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責任編輯：曾海倫

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