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【業績｜1398】工行第三季盈利微升不足0.1% 營業收入按年倒退6%
股市 16:48 2023/10/27
工行 （01398） 公布，計及國際財務會計準則調整後，今年第三季營業收入按年跌7%至1946億元（人民幣，下同），季度利潤按年微升不足0.1%至949億元。總結首三季，工行期內營業收入按年跌4%至6235億元，盈利按年增0.8%至2687億元。
首三季計提各類資產減值損失1,478億元，下降13%，其中，貸款減值損失1,331億元，增加2%。年度化平均總資產回報率0.86%，年化加權平均權益回報率10.56%，分別下降0.10和0.76個百分點。
不良貸款率微降至1.36%
工行首三季營業收入6235億元之中，利息淨收入5,015億元，下降472%，年化淨利息收益率1.67%；非利息收人1,220億元，下降3%，其中手續費及佣金淨收入992億元，下降6%。
截至9月底，客戶貸款及墊款總額（不含應計利息）257,823億元，增長11%，其中，境內分行人民幣貸款增加25,465億元，增長12%。不良貸款餘額3500億元，比上年末增加288億元，不良貸款率1.36%，下降0.02個百分點。撥備覆蓋率216.22%，上升6.75個百分點。
截至9月底核心一級資本充足率13.39%，一級資本充足率14.83%，資本充足率18.79%，均滿足監管要求。
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編輯：陳韻妍
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