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【業績│1288】農行第三季純利按年升近8%　期內收入按年跌逾3%

股市 16:50 2023/10/27

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農業銀行 （01288） 公布，第三季收入按年跌3.4%至1678.5億元（人民幣，下同），期內純利按年升7.8%至741.2億元，每股盈利維持0.18元，第三季加權平均淨資產收益率按年微跌0.06個百分點至12.43%。

公司指，截至今年9月底止九個月，集團營業收入按年跌0.6%至5,336.5億元，期內淨利潤按年升5.2%至2,077.9億元。 淨利息按年跌3.2%至4,336.3億元，淨利息收益率為1.62%。集團年化平均總資產回報率按年跌0.08個百分點0.76%；年化加權平均淨資產收益率按年跌0.4個百分點至11.39%。

期內手續費及佣金淨收入按年跌0.9%，至667.6億元。期內營業支出按年增長5.2%至1,668.1億元；信用減值損失按年減少近140億至1,295.8億元。

此外，集團提到截至今年9月底止，不良貸款餘額2998.4億元，較去年底增加287.8億元，不良貸款率則較去年底微跌0.02個百分點至1.35%。期內撥備覆蓋率304.12%，較去年底上升1.52個百分點。

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編輯：葉志偉

港股 純利 每股盈利 銀行 人民幣 農業銀行（01288）
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