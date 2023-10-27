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受惠減辣措施　內地專才790萬購君傲灣兩房

股樓投資 16:16 2023/10/27

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新一份《施政報告》宣布，外來人才的置業印花稅徵收安排，改為「先免後徵」，即吸引個別內地專才入市。美聯物業冼國章表示，將軍澳君傲灣2座極高層D室，實用面積438平方呎，兩房間隔，內櫳企理，景觀開揚，據悉原放盤叫價808萬元，日前獲內地專才洽購，終以790萬元易手，實用呎價約18,037元。 

冼國章表示，據了解買家為內地專才，一直計劃入市，由於《施政報告》推出樓市減辣措施，加上心儀上述單位質素，故決定入市自用。 

據了解，原業主於2006年11月以256.2萬元購入上址，現帳面獲利533.8萬元，物業期內升值逾2倍。

《施政報告2023》房屋土地政策懶人包

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撰文 : 黃卓賢

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