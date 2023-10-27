【大股東減持】290億股份存入CCASS 騰訊大股東預告減持

騰訊控股（007000）大股東南非Naspers旗下互聯網投資旗艦Prosus，近日密密把9,600萬股騰訊股份存入中央結算系統（CCASS），並全部轉入其御用券商高盛，意味Naspers或展開新一輪的減持計劃。

據港交所網頁資料顯示，Prosus在10月17日把9,600萬股騰訊存入CCASS，按照當日收市價302.2元計算，此批股份總值約290億元，當中大部份已存入高盛的倉位。港股現時有兩種持股方式，分別是實物股票與CCASS中的電子記錄，實物股票在交易時需先轉爲電子股票，存放在CCASS中。鑑於股票只有轉登到CCASS方能進行交易，大規模存倉數據通常也被視爲股東計劃沽出股份的前兆。

騰訊周五收報292.8元，升1.8%，成交額近48億元。

【延伸閱讀】李寧下調今年銷售指引 券商大降目標價 股價最多挫2成【見下頁】

▼ 點擊圖片放大 +6 +5

【有片睇】 興業證券張憶東獨家專訪：港股反彈一觸即發 恒指年底前或挑戰21000點【見下頁】

Naspers及Prosus對上次大規模轉倉是在今年4月中，當時同樣地把9,600萬股騰訊股份存入CCASS，騰訊股價在4、5月時連跌2個月，由高位390元水平，跌至310元，期間累計下跌約2成。

自去年6月，Naspers宣布將有序地場內出售所持騰訊股份以來，其對騰訊的持股比例持續下降，截至今年6月底，其持股比例已降至25.59%。與此同時，騰訊的回購力度也不斷增加，今年以來騰訊已累計回購97次，金額涉及358億元，回購規模創歷史新高。

騰訊將於11月15日公布截至9月底止第三季及首三季業績，由於業績公布前一個月為靜默期（Blackout Period），換言之在這段期間內，Naspers不可出手減持騰訊股份，而騰訊亦不可在期內回購股份。

【延伸閱讀】【大行點睇】天氣因素及韓國市場競爭激烈 百威亞太被多家大行下調目標價【見下頁】

▼ 點擊圖片放大 +6 +5

同場加映：【溫股知新】五雷轟頂挫恒指 失守萬七續爭持

《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com】

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機

記者：李兆明