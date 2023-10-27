【機票優惠】香港快運慶祝10周年 推優惠票價10元起跳

為慶祝10周年，香港航空公司「香港快運」宣布推出「超級生日優惠」，於10月28至30日期間，一連三日推出指定航線優惠票價10元起，共提供逾10萬張機票，旅遊日期可選擇至2024年6月。

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香港快運表示，相關詳情將於明日（28日）才正式公布詳情，屆時每日都會有更多航點揭曉，當中包括日本等地。活動並會即時開賣優惠機票，購票時間至晚上11點59分為止。此外，該公司亦將推出全新冬季飛機餐單，以香港地道特色美食作招徠，向亞洲旅客推廣香港味道。

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撰文：鄭日棱