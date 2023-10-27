【宏觀術數@iM網欄】預言奇書《推背圖》九運預測

新元運來臨，上文從《皇極經世》的旬卦和值年卦，分析流年和未來時局，從《皇極經世》起始，原因為其內容於時序變化有清楚界定，並且可以用《易經》來解說，算是脈絡清晰和「數理」較少爭議。至於另一本驚世奇書《推背圖》便較多不同看法。談到易經看新元運，總會有朋友問及又可否從《推背圖》中相互印證呢？

相比《皇極經世》建基於易學和曆法系統，《推背圖》體栽更似純椊的預言書，原書只有60幅圖480字，近代以經明末清初才子金聖嘆加註述的版本最為流行。

全書共六十圖均配以易卦和干支。首卦起始「茫茫天地，不知所止」表述由唐朝起論玄機，和結尾「茫茫天數此中求…萬萬千千說不盡，不如推背去歸休。」兩卦外，涉及預測世運者共58卦，從唐朝初年至未來某年，自金聖嘆注釋後（相傳公元1623年）至今又過了600年，於清代至近代大事亦有驚人脗合，難以說成靠後人「改寫」而成，使得此書成為預言經典。

《推背圖》並不像《易元會運》以時間軸為經，而是以重要事件預言為依歸，難以確定每個圖讖所代表的時間和「間距」，加上有傳說圖讖間的排列次序曾被過往帝王故意錯亂以減低對皇朝治亂預言的準確性，更令研究者每多分歧。另方面又因為它的預言圖讖，內容只涉及中國本土，與《易元會運》以易數測天運，可以涉及世界各國，兩者互有開闔。

若要深入了解，首先還得分清楚我們現在身處的時間點，才能再去評估下一卦象和預示。從已知歷史推算未來，較多研究者認為現在至少已到第43象，正是「黑兔走入青龍穴，欲盡不盡不可說，惟有外邊根樹上，三十年中子孫結。」，亦即上文提及今年為「黑兔年」，明年為「青龍年」，至於圖讖所指的時間點是否正是此次元運轉折點，還待識者去自行判定。順帶一提此象所配易卦正好亦是火風鼎卦，和《皇極經世》1984至2043年世卦相同…。

按原書順序下圖讖為第44象為「日月麗天，群陰懾服，百靈來朝，雙羽四足。」預示有聖人治國而帶來大治的。其頌曰為「中國而今有聖人，雖非豪傑也周成，四夷重譯稱天子，否極泰來九國春。」字面固然屬於吉兆，惟但凡術數預言出現「否極泰來」等字眼，每每者會是先出波折再成，才有由壞轉好的情沈。此象如果配合第43象「始艱難，終克定」，前文後理也算合理。放眼今天國際形勢波濤變化，若果這是下一個卦象，此象起始於何時便值得參詳。

提及過《推背圖》圖讖是以治亂興衰重要事件作預言，並非安時序預言，對於某卦象始於何時，終於何時每有爭論。曾有傑出研究者和外國學者合作，嘗試用數學分析計算已發生的43象的歷史年份，發現其中似有線性關係，並按此作預計以後各象的發生的可能時間，部份節錄如下：

象 Serial No. Predicted Onset Predicted End 第44象 2019 2063 第45象 2045 2099 第46象 2072 2134 第47象 2100 2169

Credit : Mathematical Analysis by Dr. Paul R. Smith 《驚世奇書推背圖》2003年

從上表可以看到他以數學計算第44象可能始於2019年至2063年，但是其模型兩個圖讖間的年份是會有重疊的時期，也就是說並不等於第43象「黑免走入青龍穴」已經結束，兩者可以重疊一段時間。就如第45象由2045年開始，和第44象2063年結束有18年重疊，差不多正在一個元運周期。若果「黑免走入青龍穴」暗示年份，而又代表今、明兩年的話，恰巧第45象的2045年又剛進入下一個三元九運周期的一運，即是整個九運都會處於第43和44象之中，當中卦象變化和玄空風水暗暗相合，「茫茫天數」玄妙無窮。

此外，本文提及《推背圖》圖讖排列次序可能被更動過，加上對過往發生歷史解釋也有爭議的， 本文先列出近代研究者較常認為將進入的兩個「候選」圖讖以先作參考，往後再續解說分析。

作者_區日謙簡介： 術數家兼神秘學愛好者。致力於融會貫通多項術數如天星、玄空風水、紫微、八字、六壬、奇門等等，分析預測未來趨勢、經濟金融以至於流行文化等等，以期掌握先機, 運籌帷幄，決勝於千里以外。

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