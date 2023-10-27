【券商點睇】全國性連鎖口腔醫療機構發展空間大 首予瑞爾集團「買入」

天風證券表示，在中國營口腔醫療服務市場在消費升級和政策的推動下，瑞爾集團（06639）展現出迅速成長的態勢。其中高附加價值服務市場，如口腔種植及矯正服務等快速發展。加上植體集採政策規範口腔種植產業的發展，有效降低耗材價格，可望促進市場快速放量，提高滲透率。該行首予其「買入」評級，目標價17元。

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該行指，中國營隊口腔醫療市場呈現區域化和分散的競爭局面，全國性連鎖口腔醫療機構發展空間較大。瑞爾集團作為全國連鎖口腔醫療機構，以其先進的策略和全國覆蓋的優勢，在未來市場中具有較強競爭力。

同時，公司製定雙品牌策略，利用品牌互補和價格差異化提高市佔率。其中，瑞泰品牌以自建和收購模式在全國高效連鎖擴張，成功開啟第二成長曲線。此外，公司「成熟」階段的門市數量佔逐年增高，促進業務和財務雙增，未來可望穩健發展。

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該行預測，公司2024至2026財年營業收入分別為18.49億、22.53億及27.39億元（人民幣，下同），按年增速為25.2%、21.8%、21.6%；歸母淨利分別為0.34、1.14、1.58億元。公司營業收入從2020財年的11億元成長到2023財年的14.74億元（人民幣）。2023財年營業收入較去年同期下滑9.23%，主要由於2022年受外部因素影響部分診所門市暫時停業；2023財年經調整淨虧損為2,923萬元。

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記者：鄭昊彤