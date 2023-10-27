【券商點睇】多款新遊戲表現優於預期 網易目標價隨獲利預測上調至202元

中金表示，維持網易（09999）「跑贏行業」評級，考慮到多款新遊戲表現好於該行此前預期，分別上調2023至2024年Non-GAAP淨利潤4.9%及5.5%至311億及323億元（人民幣，下同）。就獲利預測調整，該行亦將對其目標價調高3%至202元。

網易將於11月16日發布第三季業績，中金預估公司第三季收入按年增15%至280億元，Non-GAAP營業利潤年增47%至81億元。該行指出，多款重磅手遊驅動公司第三季成長，其中預計行動遊戲收入按年增加35%至160億元。該行認為主要由於《逆水寒》手遊驅動，產品於6月底上線，對第三季為完整季度貢獻，考慮遞延後實際確認收入或預計超40億元。





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同時《巔峰極速》6月下旬上線借助多渠道運營，前期流水錶現超預期，該行估計季度內有望確認超10億元收入；另外存量旗艦產品穩健運營，把穩基本盤。同時《永劫無間》7月轉免後亦有活躍用戶數回升。

該行又預計，公司毛利率可望維持相對較好水平，費用投入整體穩健可控。自今年首季以來，該公司自研遊戲佔比提升、通路優化等驅動毛利率提升，該行預計這一趨勢會在第三季延續，料季度毛利率達60%。另外，公司銷售費用率整體可控，該行預計期內銷售費用率為14%。研發投入方面亦穩定持續，具體包括多款在研遊戲項目的常態化推進、有道大模型等投入建設等，預計第三季研發費用按年增9%，研發費率15.5%。

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該行建議關注《燕雲十六聲》、《射雕》及《永劫無間手遊》等新產品研發、測試進度及定檔時間。海外市場方面，該行建議關注已在國內上線的旗艦產品出海進程，其中《蛋仔派對》9月登陸東南亞手遊下載榜第二名，實現首月超過357萬次的下載量。

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記者：鄭昊彤