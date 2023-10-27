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【券商點睇】Stellantis入股有利銷售提升 上調零跑汽車目標價至50元

股樓投資 20:24 2023/10/27

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美銀證券表示，零跑汽車（09863）獲佳士拿母公司Stellantis入股，認為交易是對公司技術及產品的認可，而透過Stellantis在海外的網絡，零跑的銷售量將得以提升，交易完成後資金注入，將減輕投資者對零跑現金狀況及自由現金流的關注，並將公司評級由「中性」上調至「買入」，目標價由41元上調至50元。

 

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該行指出，公司獲佳士拿母公司Stellantis入股，雙方將成立合資公司，在全球發售零跑的電動車，當中零跑將會取得合理利潤，日後合營公司在大中華以外生產汽車時，零跑可以收取專利費。



 

 

【延伸閱讀】大行點睇：新地去年基礎盈利降16.7% 大行紛降目標價 股價插近1成，請按【見下頁

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此外，零跑將受惠規模擴充，能夠更有效地控製成本，交易作價每股43.8元，較現價溢價約20%，是良好的交易，該行將零跑2024及2025年銷量預測輕微上調，以反映近期訂期強勁，今明兩年獲利預測分別調高0.3%及2.6%。

 

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記者：鄭昊彤

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