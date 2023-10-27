【券商點睇】Stellantis入股有利銷售提升 上調零跑汽車目標價至50元

美銀證券表示，零跑汽車（09863）獲佳士拿母公司Stellantis入股，認為交易是對公司技術及產品的認可，而透過Stellantis在海外的網絡，零跑的銷售量將得以提升，交易完成後資金注入，將減輕投資者對零跑現金狀況及自由現金流的關注，並將公司評級由「中性」上調至「買入」，目標價由41元上調至50元。

【iM人物專訪】興業證券張憶東 港股反彈一觸即發 恒指年底前或挑戰21000點

該行指出，公司獲佳士拿母公司Stellantis入股，雙方將成立合資公司，在全球發售零跑的電動車，當中零跑將會取得合理利潤，日後合營公司在大中華以外生產汽車時，零跑可以收取專利費。







【延伸閱讀】大行點睇：新地去年基礎盈利降16.7% 大行紛降目標價 股價插近1成，請按【見下頁】

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

此外，零跑將受惠規模擴充，能夠更有效地控製成本，交易作價每股43.8元，較現價溢價約20%，是良好的交易，該行將零跑2024及2025年銷量預測輕微上調，以反映近期訂期強勁，今明兩年獲利預測分別調高0.3%及2.6%。

【同場加映】溫股知新：五雷轟頂挫恒指 失守萬七續爭持

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com】

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機

記者：鄭昊彤