深水埗AVA228錄蝕讓成交　151呎開放式戶232萬沽　帳蝕59.7萬

雖然新一份《施政報告》減辣，但市區納米盤仍然受壓。近期深水埗AVA 228有中層開放式單位以232萬元易手，業主持貨超過4年半，現賬面約59.7萬元離場。

中原地產歐陽振邦說，AVA 228中層E室，實用面積151平方呎，開放式間隔，望西南街景，最初開價240萬元，現減至232萬元沽出，實用呎價約15,364元。

資料顯示，原業主於2019年3月以291.7萬元購入單位，持貨超過4年半，現賬面蝕約59.7萬元離場，單位期內貶值兩成。

《施政報告2023》房屋土地政策懶人包

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