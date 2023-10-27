【著數優惠】香港快運慶祝10周年　10月28至30日推10元起「生日優惠機票」

國泰航空旗下廉航香港快運（HKExpress）慶祝10周年，除計畫在明年招募約500名機師與機艙服務員，並預計於2025年底前將機隊擴充至40架飛機。香港快運同時宣布本周末推出超級生日優惠，機票票價由10港元起，優惠機票數量達到10萬張。

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

【香港出口】9月對外商品貿易統計 出口和進口貨值分別按年下跌5.3%和0.4%

香港快運推出的超級限時機票優惠，會由今年10月28日至30日，一連三日推出指定航線優惠票價10港元起，共提供逾10萬張機票，每日提供5條熱門航線供公眾搶購，即合共15條航線。

此外，該公司亦將推出全新冬季飛機餐單，以香港地道特色美食作招徠，向亞洲旅客推廣香港味道。

【可持續發展】貿發局夥大華銀行硏究發現 未來兩年七成企業或使用更多香港綠色解決方案

香港快運行政總裁毛潔瓊指出，現時香港快運主要的客人來自香港及大灣區，也有來自日本及東南亞等地。為應付未來業務發展需要，計劃在明年在海外、本港、內地招募約500名機師與機艙服務員，當中有約100名來自大灣區，並預計於2025年年底前，將機隊擴充至40架飛機。

她進一步指，香港快運現時航班運力，已回復至疫情前水平，更預料到今年底，航班班次運力將升至1.3倍，達至每周逾600班 。

責任編輯：陳卓賢

《ET贏商有計》每集請來香港企業品牌，分享營商Tips。