紐約市安置非法移民成本高 寧免費贈單程機票送走

美國非法移民危機加劇，高峰期時每周有4,000名移民抵達紐約市。紐約市長亞當斯（Eric Adams）向非法移民免費提供單程機票，有指派機票所需開支也低於安置大批移民的成本。

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自去年以來已有超過13萬移民抵達紐約市，以人道主義理由申請庇護。亞當斯本周警告，該市已沒有足夠空間和資源來容納大批移民。

紐約市早前已收緊非法移民於庇護所的逗留時間上限，要求他們在抵達30日後必須離開。

該市更於曼哈頓設置一個專門負責預訂機票的辦公室，鼓勵移民到該處申請一張免費單程機票，離開紐約到各地，稱要助他們邁向下一步的旅程。

政府每日為紐約市每名移民支付的平均開支已升至394美元（約3,073港元），較今年初高出8.5%。按紐約市有超過6萬移民由政府負擔開支，代表每日支出約為2,300萬美元（約1.8億港元）。

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因此對紐約市政府而言，即使政府為移民購買國際機票，成本也會低於每日安置大量移民。

紐約市目前擁有由酒店、教堂和國家設施組成的網絡，用於安置橫跨5個行政區的移民，亞當斯預計該市安置移民的成本在3年內將飆升至120億美元（約936億港元）。

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責任編輯：鄭錦玲